Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert. (19.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Maximilian Völkl vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Die Aktie von SMA Solar habe sich im turbulenten Marktumfeld der vergangenen Wochen gut geschlagen. Es habe zwar große Kursausschläge in beide Richtungen gegeben, doch aktuell notiere der SDAX-Titel nur knapp unterhalb des Jahreshochs. Für nachhaltig steigende Kurse müsse der Konzern aber künftig auch die entsprechenden Zahlen liefern. Eine neue Finanzchefin solle dabei helfen.Ab dem 1. Dezember 2022 werde Barbara Gregor das Amt als neue CFO bei SMA Solar übernehmen. Derzeit sei sie noch Geschäftsführerin und Finanzchefin von thyssenkrupp Materials Trading. Sie trete die Nachfolge von Ulrich Hadding an, der auf eigenen Wunsch bereits zum 31. Mai ausscheide und sich einer neuen beruflichen Herausforderung stellen wolle. Hadding sei zuvor seit 2017 als Finanzvorstand tätig gewesen.Die neue Finanzchefin verfüge über internationale Expertise in allen Belangen dieses Amtes, so Analyst Constantin Hesse von Jefferies. Das betreffe die Segmente Finanzen, Controlling, Buchhaltung, Risikomanagement, Personal und Informationstechnologie. Sein Kursziel für die SMA-Aktie liege allerdings weiter lediglich bei 35 Euro, das Votum laute "underperform".Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit dem Emittenten der dargestellten Wertpapiere Alphabeta Access Products Ltd. und der Morgan Stanley & Co. International plc hat die Börsenmedien AG eine Kooperationsvereinbarung geschlossen, wonach sie dem Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von Morgan Stanley & Co. International plc Vergütungen.Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: