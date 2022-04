Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

38,76 EUR -4,34% (25.04.2022, 10:31)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert. (25.04.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Krefeld (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief":Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Aktionäre vom Solar-Modulanbieter SMA Solar hätten zuletzt starke Nerven benötigt: Die Abwicklung eines langfristigen Dienstleistungsvertrags und Lieferengpässe hätten im März zu einer weiteren Zielrevision für 2021 geführt. Wenngleich auch 2022 noch Druck auf den Lieferketten lasten werde, sei es zuletzt stark aufwärts gegangen.Denn das grundsätzliche Umfeld bleibe durch die von der Ampel-Koalition forcierte Energiewende intakt. Problematisch hätten sich jedoch die Lieferengpässe bei den wichtigen Bauteilen für die SMA-Produkte ausgewirkt: Im Geschäftsjahr 2021 (per 31.12.) sei der Umsatz um rund 4% auf fast 984 Mio. Euro gesunken und Sondereffekte hätten das Konzernergebnis auf -23 Mio. Euro (GJ 2020: 28,1 Mio. Euro) gedrückt. Mittel- bis langfristig sehe das Management "hervorragendes Wachstumspotenzial". 2022 bleibe es aber noch schwierig: Der Umsatz solle zwischen 900 und 1.050 Mio. Euro liegen, das EBITDA bei 10 bis 60 Mio. Euro. Das lasse Raum für unterschiedlichste Planspiele. Die Experten würden 2022 Belastungen, aber 2023 den Gewinnsprung erwarten.Lieferengpässe und Kostenbelastungen durch den Krieg in der Ukraine würden auf das Ergebnis drücken. Investierte Anleger (41/2021) bleiben an Bord, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Neuengagements würden sich erst bei marktbedingten Kursrücksetzern empfehlen. (Ausgabe 15 vom 23.04.2022)Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:38,96 EUR -4,37% (25.04.2022, 10:16)