Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert und im TecDAX gelistet. (17.03.2022/ac/a/t)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktie steht hoch im Kurs - AktienanalyseDer Solartechnikhersteller SMA Solar Technology (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) hat das erst Mitte Januar gesenkte Ergebnisziel für das vergangene Jahr verfehlt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das EBITDA habe mit voraussichtlich 9 Mrd. Euro deutlich unter den zuletzt angepeilten 20 bis 30 Mio. Euro gelegen. Hintergrund sei das außerordentliche Ende eines bestehenden Servicevertrags für Photovoltaik-Kraftwerke. Auch der Ausblick habe zu wünschen übrig gelassen: SMA peile für 2022 ein operatives Ergebnis von 10 bis 60 Mio. Euro an. Analysten hätten mit rund 75 Mio. Euro gerechnet.Die SMA Solar Technology-Aktie stehe bei Anlegern dennoch hoch im Kurs. Der Grund: Nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine möchten zahlreiche westeuropäische Länder unabhängiger von russischen Energieimporten werden. Eine wichtige Rolle kommt dabei erneuerbaren Energien zu, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 10/2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:38,14 EUR +0,47% (17.03.2022, 15:12)