Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

45,70 EUR -0,39% (07.06.2022, 08:49)



XETRA-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

46,48 EUR +5,21% (06.06.2022)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als ein global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Gruppe (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) heute die Voraussetzungen für die dezentrale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Das Portfolio von SMA umfasst ein breites Spektrum an effizienten Solar-Wechselrichtern und ganzheitlichen Systemlösungen für Photovoltaikanlagen aller Leistungsklassen, intelligenten Energiemanagementsystemen und Batteriespeicherlösungen sowie Gesamtlösungen für PV-Diesel-Hybridanwendungen. Digitale Energiedienstleistungen sowie umfangreiche Serviceleistungen bis hin zur Übernahme von Betriebsführungs- und Wartungsdienstleistungen für Photovoltaik-Kraftwerke runden das Angebot ab.



Weltweit sind SMA Wechselrichter mit einer Gesamtleistung von mehr als 100 GW in über 190 Ländern installiert. Die mehrfach ausgezeichnete Technologie von SMA ist durch über 1.600 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. Die Muttergesellschaft SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) notiert. (07.06.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92) unter die Lupe.Den Papieren von Wacker Chemie sei am Montagvormittag der Ausbruch über den seit Mitte April bestehenden Konsolidierungstrend gelungen. Zuletzt hätten sie 3,7 Prozent im Plus bei 183,35 Euro notiert. Auch die Aktien des Herstellers von Wechselrichtern für Solarmodule SMA Solar würden kräftig zulegen - mehr als fünf Prozent gehe es hier nach oben.Rückenwind habe unter anderem ein Bericht des "Wall Street Journal" geliefert, dass die US-Regierung am Montag bekannt geben werde, für zwei Jahre keine neuen Zölle auf Solarimporte aus China zu erheben.Hinzu sei ein Bericht der Nachrichtenagentur Bloomberg gekommen, demzufolge die US-Regierung laut mit der Sache vertrauten Personen die heimische Produktion von Solarmodulen unterstützen wolle. Wacker Chemie produziere hochreines Polysilizium, das zur Herstellung von Solarmodulen benötigt werde, SMA Solar Wechselrichter für Solarmodule.Am Freitag habe eine Studie des Analysten Thomas Swoboda von der französischen Bank Société Generale den Wacker-Chemie-Papieren frischen Schwung verliehen. Der Experte habe seine Verkaufsempfehlung aufgegeben und seine optimistischere Einschätzung mit dem "Enthusiasmus im Solarbereich" und Rekordgewinnen des Konzerns begründet. Trotz eher kleinem Standbein im Solargeschäft bringe der Polysilizium-Bereich aktuell einen außergewöhnlich hohen Beitrag zum operativen Konzernergebnis, so der Experte. Damit profitiere Wacker Chemie stärker vom Energiewandel als bisher gedacht.Die Aktie von Wacker Chemie habe mit dem heutigen Kursanstieg ein weiteres positives Signal generiert. Auch die Aktie von SMA Solar präsentiere sich bereits seit einigen Wochen wieder deutlich stärker. Hier gelte es nun, das bisherige Jahreshoch bei 48,22 Euro zu knacken.Gelingt der Sprung darüber, würde auch bei SMA Solar ein weiteres positives Signal generiert, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 06.06.2022)Mit Material von dpa-AFX