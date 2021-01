Xetra-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

66,25 EUR +4,66% (07.01.2021, 16:37)



Tradegate-Aktienkurs SMA Solar Technology-Aktie:

66,20 EUR +5,84% (07.01.2021, 16:53)



ISIN SMA Solar Technology-Aktie:

DE000A0DJ6J9



WKN SMA Solar Technology-Aktie:

A0DJ6J



Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

S92



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SMA Solar Technology-Aktie:

SMTGF



Kurzprofil SMA Solar Technology AG:



Als global führender Spezialist für Photovoltaik-Systemtechnik schafft die SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) heute die Voraussetzungen für die dezentrale, digitale und erneuerbare Energieversorgung von morgen. Dieser Aufgabe widmen sich über 3.000 SMA Mitarbeiter in 18 Ländern mit großer Leidenschaft. Mit den innovativen Lösungen für alle Photovoltaikanwendungen ermöglicht die SMA Solar Technology AG Menschen und Unternehmen weltweit mehr Unabhängigkeit in der Anwendung von Energie. Gemeinsam mit ihren Kooperationspartnern und Kunden macht die SMA Solar Technology AG den Umbau zu einer unabhängigen, dezentralen und erneuerbaren Energieversorgung möglich.



Seit über 35 Jahren setzt SMA technologische Trends und treibt die Entwicklung der Erneuerbaren Energien voran. Mit ihren bahnbrechenden Wechselrichter-Technologien hat die SMA Solar Technology AG maßgeblich dazu beigetragen, dass die Erneuerbaren Energien die Pionierphase hinter sich gelassen haben und weltweit immer mehr zur Selbstverständlichkeit werden.



Mit der Digitalisierung der Energiewirtschaft bricht die SMA Solar Technology AG nun auf in die Energiewelt der Zukunft. Photovoltaik spielt dabei eine wichtige Rolle, denn sie wird schon bald in allen Regionen die kostengünstigste Energiequelle sein.



Um ihr volles Potenzial auszuschöpfen, gilt es, Photovoltaik mit Speichern, E-Mobilität und weiteren Sektoren zu vernetzen und in das Gesamtsystem zu integrieren. Hier nimmt SMA eine Schlüsselrolle ein. Die lange Erfahrung und umfassende Expertise machen SMA zu einem gefragten Ansprechpartner für führende Unternehmen aus anderen Bereichen. Schon heute entwickelt SMA anspruchsvolle Systemlösungen, die optimal auf die Bedürfnisse der "Strom-Prosumer" von morgen zugeschnitten sind.



Die SMA Solar Technology AG ist seit 2008 im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse (S92) gelistet und im SDAX der deutschen Börse notiert. Ihre vielfach ausgezeichnete Technologie ist durch rund 1.200 Patente und eingetragene Gebrauchsmuster geschützt. (07.01.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SMA Solar Technology-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Wechselrichter-Herstellers für die Solarindustrie SMA Solar Technology AG (ISIN: DE000A0DJ6J9, WKN: A0DJ6J, Ticker-Symbol: S92, Nasdaq OTC-Symbol: SMTGF) unter die Lupe.Hohe Kursgewinne mit grünen Aktien würden auch im Jahr 2021 gelingen. Denn die US-Demokraten hätten auch im Senat eine Mehrheit erreicht, was die Förderung von Solar, Wasserstoff und Elektroautos noch einfacher mache. Die Washington Post berichte bereits von Green-Energy-Lobbyisten, die "sich aufreihen, um die Biden-Administration zu beraten."Der neue US-Präsident Joe Biden habe im Wahlkampf 1,7 Billionen Dollar Förderungen für den Klimaschutz in Aussicht gestellt. Das Ziel: "Eine zu 100 Prozent emissionsfrei Industrie bis spätestens 2050." Es gebe keine größere Herausforderung für sein Land und die Welt als den Umweltschutz.Spannend werde jetzt sein zum Wahlkampf veröffentlichtes Strategiepapier. Hier stelle er Investitionen in Aussicht, um "dramatische Kostenreduzierungen" bei Technologien wie Batterien und erneuerbarem Wasserstoff voranzutreiben. Saubere Energien wie Wind und Solar sollten "innerhalb eines Jahrzehnts" grünen Wasserstoff günstiger machen als konventionell erzeugten Wasserstoff. Spannend: Die Altempfehlung Plug Power treibe in den USA gerade solche Wasserstoff-Fabriken voran und sei damit auf einen Regierungswechsel bestens vorbereitet. Wichtiges Detail am Rande: Auch Joe Biden denke patriotisch und erwähne, dass in den USA produzierende Firmen bevorzugt behandelt werden sollten.Fallende Kosten seien der Schlüssel zu enormen Wachstum. J.P. Morgan-Analyst Paul Coster habe bereits im Dezember geschrieben, dass Solar und Wind in 70 Prozent der Erde bereits die effizienteste Energieoption seien.SMA Solar stehe auch in den USA bereit, durchzustarten. Der Solar-Wechselrichter-Hersteller habe im Interview bereits gesagt: "Zuletzt hat SMA 34 Prozent des Umsatzes in Nord- und Südamerika erzielt. Besonders stark war dabei das Projektgeschäft (PV-Kraftwerke) in den USA." Joe Biden sei ein positives Signal für das Wachstum der PV in den USA. Sein Bekenntnis zu Dekarbonisierungszielen und internationalen Verträgen wie dem Pariser Klimaabkommen würde ein stabiles und unterstützendes Umfeld für die Erneuerbaren Energien schaffen. Davon würde insbesondere das Segment der PV-Kraftwerke, in denen besonders preisgünstig klimafreundliche Energie produziert werde, profitieren. Zusätzlich hätten US-Bundesstaaten wie Kalifornien bereits eigene Ziele und Programme für den Ausbau der Erneuerbaren Energien implementiert.SolarEdge (+700 Prozent), Plug Power (+1.607 Prozent), Verbio und SMA Solar sind Teil des grünen Depot 2030 des "Aktionär" Hot Stock Report, so Florian Söllner. Im Jahr 2020 habe sich das Depot 2030 im Wert verdoppelt. (Analyse vom 07.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SMA Solar Technology-Aktie: