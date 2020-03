(iii.) betreuen Finanzinstrumente des Emittenten an einem Markt durch das Einstellen von Kauf- oder Verkaufsaufträgen

Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (27.03.2020/ac/a/nw)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von FMR Research:Enid Omerovic, Aktienanalyst von FMR Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des 3D-Druckerherstellers SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D).Finanzzahlen 2019: Der Umsatz sei um -31,7% auf 49 Mio. Euro zurückgegangen (FMRe: 69,4 Mio. Euro; Konsens: 63,2 Mio. Euro). Die Q4/19-Umsätze hätten bei 15,6 Mio. Euro gelegen. Beim EBITDA habe SLM über ein noch nie dagewesenes Verlustniveau berichtet (EBITDA 2019: -26 Mio. Euro; FMRe: -11 Mio. Euro; Konsens: -16 Mio. Euro). Wie in dem Q3/19-Update des Analysten angedeutet, habe es jedoch auch erste Anzeichen einer Stabilisierung gegeben, die sich im Q4/19 fortgesetzt habe. Der Auftragseingang sei um +21% auf 67,7 Mio. Euro gestiegen. Gleiches sei beim Auftragsbestand beobachtet worden, der sich sogar von 7,0 Mio. Euro im Q4/18 auf 35,0 Mio. Euro im Q4/19 verfünffacht habe. Hervorzuheben sei hierbei die Tatsache, dass sich der AM-Markt seit der Abkühlung Mitte 2018 nicht wirklich erholt habe und die gegenwärtigen Rahmenbedingungen (Covid-19) sicherlich nicht stimulierend wirken würden.Liquidität und Kapitalbedarf: Darüber hinaus habe das Unternehmen zum ersten Mal seit 2013 einen positiven operativen Cashflow (2019: 3,5 Mio. Euro) erwirtschaftet und damit die zur Aufrechterhaltung des Betriebs erforderliche und im Umlaufvermögen gebundene Liquidität freigesetzt. Aufgrund des kapitalintensiven Geschäftsmodells von SLM sei die Optimierung des Umlaufveögens jedoch nicht ausreichend, um essentielle F&E-Aktivitäten weiterzuführen und gleichzeitig weiter Unternehmenswachstum zu erzeugen. In diesem Zusammenhang habe das Unternehmen gestern bekannt gegeben, dass die Ausgabe einer neuen dreistufigen Wandelanleihe mit einem Gesamtvolumen von 60 Mio. Euro geplant sei. Die neue Wandelanleihe werde vom größten Aktionär Elliot vollständig abgesichert (Backstopp), habe eine Laufzeit bis zum 30.09.2026, einen Kupon von 2% und werde in drei Stufen mit jeweils unterschiedlichen Wandlungspreisen ausgegeben.Aktualisierte FMR-Schätzungen: Auf Basis des GB 2019 und der neuen Guidance habe Omerovic seine Schätzungen aktualisiert. In Summe würden seine neuen Schätzungen nach unten revidierte Umsatzschätzungen (-20,4 Mio. Euro in 2020e) in Verbindung mit einer höheren operativen Kosteneffizienz widerspiegeln (EBIT -6,1 Mio. Euro). Das SLM-Management sei ursprünglich von einem mittleren zweistelligen Umsatzwachstum und einem negativen EBITDA im oberen einstelligen Euro-Bereich ausgegangen. Aufgrund von Covid-19 sei die Prognose zurückgezogen worden.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:Die FMR Frankfurt Main Research AG hat mit der Oddo Seydler Bank AG einen Kooperationsvertrag geschlossen, auf dessen Grundlage sie diese Finanzanalyse erstellt. Die Oddo Seydler Bank AG wiederum handelt im Auftrag der Emittenten, die selbst oder deren Finanzinstrumente Gegenstand der Finanzanalyse sind.Die Oddo Seydler Bank AG oder ein mit ihr verbundenes Unternehmen oder eine bei der Erstellung mitwirkende Person: