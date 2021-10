Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) mit Sitz in Lübeck, Deutschland, ist ein weltweit führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Das Unternehmen entwickelt und produziert 3D-Druckmaschinen und integrierte Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 400 Mitarbeiter in Deutschland, Frankreich, Italien, den USA, Singapur, Russland, Indien und China. (13.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer Aktienanalyse die Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) unter die Lupe. Stratasys habe es vorgemacht. Die Aktie sei nach mehrwöchiger Seitwärtsbewegung nach oben ausgebrochen und ordentlich durchgestartet - und das ganz ohne fundamentale Neuigkeiten. Auch auf dem heimischen Kurszettel gibt es mit SLM Solutions einen aussichtsreichen Player aus der 3D-Druck-Branche, der das Potenzial für einen Zwischenspurt hat, so Michael Schröder von "Der Aktionär".Die Technologie von SLM Solutions sei erstklassig, der Markt stehe vor dem nächsten Wachstumsimpuls. Neue Aufträge dürften dem Kurs Auftrieb geben. Eine der für das dritte Quartal in Aussicht gestellten Order habe sich dem Vernehmen nach in den Oktober verschoben.Kein Beinbruch: Die Jahresprognosen seien allem Anschein nicht in Gefahr. Der Umsatz solle um 15 Prozent steigen bei einer Verbesserung des EBITDA. Auch die Lieferkettenproblematik könne das Unternehmen wohl noch ganz gut abfedern. Erst wenn sich das das ganze Thema noch weiter in die Länge ziehe, werde es auch für SLM schwer, alle Maschinen fristgerecht auszuliefern. Vorstand Sam O'Leary habe das aktuelle Kursniveau zum Kauf eigener Aktien im Wert von 50.000 Euro genutzt. Ein Vertrauensbeweis!SLM Solutions sei und bleibe eine heiße Wette. Anleger sollten sich daher von der recht hohen Volatilität der Aktie nicht aus der Ruhe bringen lassen. Im Gegenteil: Ein Blick auf den Chart zeige: Die nächste Aufwärtswelle Richtung 23 Euro dürfte schon bald starten.Risikobewusste Anleger können sich daher schon jetzt positionieren, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur SLM Solutions-Aktie. (Analyse vom 13.10.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte gemäß § 85 WpHG: Aktien von SLM Solutions befinden sich im Real-Depot von Der Aktionär.