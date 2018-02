Börsenplätze SLM Solutions-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

38,60 EUR +1,05% (12.02.2018, 08:47)



XETRA-Aktienkurs SLM Solutions-Aktie:

38,20 EUR (09.02.2018)



ISIN SLM Solutions-Aktie:

DE000A111338



WKN SLM Solutions-Aktie:

A11133



Ticker-Symbol SLM Solutions-Aktie:

AM3D



Kurzprofil SLM Solutions Group AG:



Die SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) aus Lübeck ist ein führender Anbieter metallbasierter additiver Fertigungstechnologie. Die Aktien des Unternehmens werden im Prime Standard der Frankfurter Wertpapierbörse gehandelt. Seit dem 21. März 2016 ist die Aktie im TecDAX gelistet. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Entwicklung, Montage und den Vertrieb von Maschinen und integrierten Systemlösungen im Bereich des Selektiven Laserschmelzens (Selective Laser Melting). SLM Solutions beschäftigt derzeit mehr als 310 Mitarbeiter in Deutschland, den USA, Singapur, Russland und China. Die Produkte werden weltweit von Kunden in der Luft- und Raumfahrtbranche, dem Energiesektor, dem Gesundheitswesen oder dem Automobilsektor eingesetzt. (12.02.2018/ac/a/t)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SLM Solutions-Aktienanalyse von Jochen Kauper, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Laut Jochen Kauper von "Der Aktionär" ist die Aktie der SLM Solutions Group AG (ISIN: DE000A111338, WKN: A11133, Ticker-Symbol: AM3D) bei Kursen unter 40,00 Euro ein Kauf.Eigentlich wäre das Wertpapier schon längst vom Kurszettel verschwunden. Wäre da nicht Paul Singer. Der Hedgefondsmanager habe sich Mitte 2016 bei SLM Solutions eingekauft und letztendlich durch eine zu hohe Preisvorstellung die Übernahme von SL durch GE zunichte gemacht.Anleger hätten somit die Möglichkeit, weiter direkt an der Geschäftsentwicklung von SLM Solutions zu partizipieren. Das Geschäftsmodell sei spannend, viele Branchen würden in Zukunft auf die Technologie von SLM Solutions zurückgreifen.Das Unternehmen bleibe laut Kauper eine der spannendsten High-Tech-Firmen auf dem deutschen Kurszettel. Warum? Es baue 3D-Metalldrucker. Die Teile hätten in etwa die Ausmaße eines überdimensionalen Kühlschranks, seien also nicht zu vergleichen mit den Druckern für den normalen Hausgebrauch. Man können damit Schiffsturbinen, Implantate, Bohrer oder Teile für Flugzeugturbinen herstellen. Auch in der Autoindustrie könnte das Thema 3D-Druck zu einem spannenden Trend werden. Die Fertigungsstraßen der großen Hersteller könnten mit 3D Druckern bestückt werden und somit die Fertigungsprozesse völlig auf den Kopf stellen. Also: Weg von der Abhängigkeit der Zulieferer, Schluss mit den unzähligen zähen Preisverhandlungen im Vorfeld, Schluss mit der Lagerhaltung, etc.Bei Kursen unter 40,00 Euro ist die SLM Solutions-Aktie ein Kauf, so Jochen Kauper von "Der Aktionär". (Analyse vom 12.02.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link