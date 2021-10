Börsenplätze SIXT St.-Aktie:



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung und erstklassige Kundenerfahrung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Der SIXT-Konzern verdoppelte seit 2009 seinen Umsatz und erwirtschaftete in 2019 Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Im Jahr 2020 erzielte SIXT trotz der Reise- und Ausgangsbeschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie einen Konzernumsatz von 1,53 Mrd. Euro und wies unter anderem nach Kosteneinsparungen von rund 600 Mio. Euro ein positives Konzernjahresergebnis von 2 Mio. Euro aus. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). (22.10.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SIXT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Stammaktie des Autovermieters SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol: SIX2) unter die Lupe.Die SIXT-Aktien würden auf der Überholspur bleiben. Kein Wunder: Der Mobilitätsdienstleister habe mit seinem jüngsten Zahlenwerk ein Ausrufezeichen gesetzt. "Der Aktionär" habe frühzeitig auf die guten Aussichten hingewiesen."Der Aktionär" habe berichtet: Die anhaltend starken Reiseaktivitäten und die strategischen Investitionen in internationale Wachstumsmärkte hätten SIXT ein starkes drittes Quartal und eine weiterhin deutlich positivere Geschäftsentwicklung beschert, als von den Analysten erwartet. Diese Entwicklung sei aber auch durch ein gutes Marktpreisniveau unterstützt worden, das wiederum von der hohen Nachfrage sowie von der Fahrzeugknappheit infolge des Halbleitermangels getrieben worden sei."Offenkundig ist bei den Menschen der Nachholeffekt bei Reisen und Mobilität nach dem langen Corona-Lockdown deutlich ausgeprägter als zunächst erwartet", so Finanzvorstand, Prof. Dr. Kai Andrejewski. "Zusammen mit dem erhöhten Marktpreisniveau ergibt sich ein positiver Effekt auf die Ertragslage unseres Konzerns."Zur Wochenmitte habe der Mobilitätsdienstleister daher seine Jahresprognose zum zweiten Mal innerhalb weniger Wochen angehoben. "Die Investitionen in unsere Internationalisierungs- und Digitalisierungsstrategie zahlen sich zunehmend aus und wir konnten unsere starke Marktposition weiter ausbauen", so Co-CEO, Alexander Sixt.Die überproportionalen Zuwächse dürften sich im kommenden Jahr in dieser Form nicht wiederholen lassen. "Der Aktionär" halte dennoch an seiner grundlegend positiven Einschätzung fest. Eine Konsolidierung auf hohem Niveau scheint nach der jüngsten Kursrally überfällig, so Michael Schröder von "Der Aktionär" zur SIXT-Aktie. (Analyse vom 22.10.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link