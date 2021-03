Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Hinweis nach §34 WPHG zur Begründung möglicher Interessenkonflikte: Aktien oder Derivate, die in diesem Artikel besprochen/ genannt werden, befinden sich im "Real-Depot" von DER AKTIONÄR.



Börsenplätze SIXT St.-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:

107,50 EUR +1,03% (02.03.2021, 09:27)



XETRA-Aktienkurs SIXT St.-Aktie:

109,40 EUR +3,21% (02.03.2021, 09:15)



ISIN SIXT St.-Aktie:

DE0007231326



WKN SIXT St.-Aktie:

723132



Ticker-Symbol SIXT St.-Aktie:

SIX2



Kurzprofil SIXT SE:



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Mobilität in den Bereichen Autovermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto-Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert. SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Der SIXT-Konzern erwirtschaftet Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro (2019) und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert. https://about.sixt.de. (02.03.2021/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SIXT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Stammaktie des Autovermieters SIXT SE (ISIN: DE0007231326, WKN: 723132, Ticker-Symbol Deutschland: SIX2) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.SIXT traue sich nach dem schwierigen und von der Coronakrise stark beeinträchtigten Jahr derzeit noch keine Prognose für 2021 zu. Im vergangenen Jahr habe der Mobilitätsdienstleister die Pandemie-Folgen deutlich zu spüren bekommen. Analysten hätten im Schnitt aber mit noch etwas schlechteren Zahlen gerechnet. Reiche die Kraft für ein frisches Kaufsignal?Während der Konzernumsatz 2020 um rund 39 Prozent auf 1,53 Milliarden Euro abgesackt sei, habe SIXT beim Vorsteuerergebnis (EBT) wie erwartet ein dickes Minus verkraften müssen. Hier habe am Ende ein Verlust von 81,5 Millionen Euro zu Buche gestanden, nachdem der Konzern ein Jahr zuvor noch einen Vorsteuergewinn von 308,2 Millionen Euro erwirtschaftet habe. Auch das Ergebnis nach Steuern aus fortgeführten Geschäftsbereichen sei mit minus 98,8 Millionen Euro klar negativ gewesen, nach einem Überschuss von 225,3 Millionen Euro ein Jahr zuvor. Die Zahlen verstünden sich der Mitteilung zufolge jeweils ohne Berücksichtigung des nicht fortgeführten Geschäftsbereichs Leasing. Alles in allem sei der Konzern damit etwas besser durch das Jahr gekommen als gedacht.Eine Prognose für das laufende Jahr bleibe SIXT vorerst schuldig. Derzeit sei nicht absehbar, wann die Nachfrage nach Mobilitätsdienstleistungen wieder an Dynamik gewinnen werde und in welchem Umfang touristische Reisen in diesem Jahr möglich sein werden, habe es zur Begründung geheißen. "Auch wenn die aktuelle Situation in unserer Branche weiterhin von hohen Unsicherheiten geprägt ist, bin ich dennoch vorsichtig optimistisch, dass wir nach dem Ende von Kontaktverboten und Reiserestriktionen wieder in einen Wachstumsmodus kommen werden und an unsere Erfolgsgeschichte vor Corona anknüpfen können", so der scheidende Konzernchef Erich Sixt.Nach der ordentlichen Hauptversammlung am 16. Juni werde der langjährige CEO im Alter von 76 Jahren sein Vorstandsmandat niederlegen und das Ruder an seine Söhne Alexander und Konstantin Sixt, die bereits seit 2015 dem Vorstand angehören würden, übergeben.Die erste Jahreshälfte 2021 dürfte operativ ebenfalls noch recht holprig werden, im weiteren Jahresverlauf sollte sich das Geschäftsumfeld aber verbessern. Traditionell erwirtschafte SIXT im saisonal starken dritten Quartal rund die Hälfte des operativen Jahresergebnisses. Ein zentraler Wachstumstreiber für den Mobilitätsdienstleister bleibe der US-Markt. Hier biete sich dem Konzern nach einem "reopening" des öffentlichen Lebens enormes Potenzial. Werde diese Karte von den Investoren gespielt, dann dürfte der Ausbruch aus der mehrwöchigen Seitwärtsbewegung nach oben gelingen."Der Aktionär" spekuliert im Real-Depot mit Hebel auf dieses Szenario, so Michael Schröder. (Analyse vom 02.03.2021)Mit Material von dpa-AFX