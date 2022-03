Tradegate-Aktienkurs SIXT-Vorzugsaktie:

71,50 EUR +3,17% (02.03.2022, 10:01)



ISIN SIXT-Vorzugsaktie:

DE0007231334



WKN SIXT-Vorzugsaktie:

723133



Ticker-Symbol SIXT-Vorzugsaktie:

SIX3



Kurzprofil SIXT SE:



Die SIXT SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) mit Sitz in Pullach bei München ist einer der international führenden Anbieter hochwertiger Mobilitätsdienstleistungen. Mit den Produkten SIXT rent, SIXT share, SIXT ride und SIXT+ bietet das Unternehmen ein einzigartiges, integriertes Angebot von Premium-Mobilität in den Bereichen Auto- und Nutzfahrzeugvermietung, Carsharing, Fahrdienste und Auto Abos. Die Produkte können über eine einzige App gebucht werden, die zudem die Services von namhaften Mobilitätspartnern integriert.



SIXT ist in rund 110 Ländern weltweit präsent. Kennzeichen des Unternehmens ist die konsequente Kundenorientierung und erstklassige Kundenerfahrung, eine gelebte Innovationskultur mit starker Technologiekompetenz, der hohe Anteil an Premiumfahrzeugen in der Flotte und ein attraktives Preis-Leistungs-Verhältnis.



Der SIXT-Konzern verdoppelte seit 2009 seinen Umsatz und erwirtschaftete in 2019 Umsatzerlöse von 3,31 Mrd. Euro und zählt zu den profitabelsten Mobilitätsunternehmen weltweit. Im Jahr 2020 erzielte SIXT trotz der Reise- und Ausgangsbeschränkungen infolge der COVID-19-Pandemie einen Konzernumsatz von 1,53 Mrd. Euro und wies unter anderem nach Kosteneinsparungen von rund 600 Mio. Euro ein positives Konzernjahresergebnis von 2 Mio. Euro aus. Die SIXT SE als Führungsgesellschaft des Konzerns ist seit 1986 an der Frankfurter Wertpapierbörse notiert (WKN Stammaktien: 723132, WKN Vorzugsaktien: 723133). https://about.sixt.de. (02.03.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SIXT-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Vorzugsaktie des Autovermieters SIXT SE (ISIN: DE0007231334, WKN: 723133, Ticker-Symbol: SIX3) unter die Lupe.Das Pullacher Unternehmen habe, getrieben von einer starken Nachfrage und höheren Preisen, das Jahr 2021 mit dem höchsten Vorsteuergewinn seiner Geschichte abgeschlossen. Der Ausblick auf das laufende Jahr sei wie erwartet vage ausgefallen. Deutlich über den Erwartungen liege dagegen die Höhe der geplanten Dividende.Mit 3,70 Euro für die Stammaktien liege die Dividende rund 1,50 Euro über der Markterwartung. Daraus resultiere bei den Stämmen eine Dividendenrendite von 2,9%. Pro Vorzugsaktie sollten es jeweils zwei Cent mehr sein. Hier betrage die Rendite damit sogar starke 5,3%.Gestern seien die Sixt-Stämme in einem insgesamt sehr schwachen Marktumfeld auf den niedrigsten Stand seit Mitte Oktober 2021 gefallen. Auch charttechnisch habe sich damit die Lage verdüstert, denn das Papier sei unter die noch leicht steigende 200-Tage-Linie, die aktuell bei 135 Euro verlaufe, gerutscht. Dank der hohen Dividende könnte sich die Aktie nun allerdings wieder stabilisieren, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 02.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SIXT-Vorzugsaktie:Xetra-Aktienkurs SIXT-Vorzugsaktie:71,50 EUR +4,08% (02.03.2022, 10:00)