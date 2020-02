Börsenplätze SIG-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs SIG-Aktie:

13,65 EUR +0,74% (25.02.2020, 10:40)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs SIG-Aktie:

14,48 CHF -0,69% (25.02.2020, 10:22)



ISIN SIG-Aktie:

CH0435377954



WKN SIG-Aktie:

A2N5NU



Ticker-Symbol SIG-Aktie:

1YQA



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol SIG-Aktie:

SIGN



Kursprofil SIG Combibloc Group AG:



Die SIG Combibloc Group AG (ISIN: CH0435377954, WKN: A2N5NU, Ticker-Symbol: 1YQA, SIX Swiss Ex: SIGN) bietet Systeme und Lösungen für aseptische Verpackungen an, die auf keimfreien und sterilen Kartonlösungen basieren. Aseptischen Kartonverpackungsabfüllmaschinen, aseptische Kartonverpackungshülsen, Ausläufe und Verschlüsse ergänzen das Angebot. Die SIG Combibloc Group AG produziert Getränke- und Lebensmittelverpackungen und unterstützt seine Kunden bei End-to-End-Lösungen. (25.02.2020/ac/a/a)



Neuhausen am RheinfallZürich (www.aktiencheck.de) - SIG-Aktienanalyse von Aktienanalystin Lorena Zini von Vontobel Research:Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse ihr Anlagevotum für die Aktie der SIG Combibloc Group AG (ISIN: CH0435377954, WKN: A2N5NU, Ticker-Symbol: 1YQA, SIX Swiss Ex: SIGN).Geringeres org. Wachstum im 4Q als erwartete, aber Beschleunigung in der Region EMEA: Im GJ19 habe sich das org. Wachstum auf +5,2% (E +4,8%) belaufen, wobei das 4Q mit +4,3% erwartungsgemäß niedriger ausgefallen sei als nach 9M (+5,6%). Während die Region EMEA (42% des Umsatzes) ein Wachstum von +2,8% mit einer Beschleunigung im 4Q (+6,2%) verzeichnet habe, habe die Region APAC (38% des Umsatzes) ein org. Wachstum von +6,0% (4Q +2,4%) und Nord- und Südamerika von +9,7% (4Q +6,5%) aufgewiesen.EBITDA-Marge -30 Bp auf 27,2%, aber APAC +320 Bp und Nord- und Südamerika -170 Bp: Die EBITDA-Marge im GJ19 habe mit -30 Bp (auf 27,2%) beinahe den Analystenschätzungen (27,1%) entsprochen. Während EMEA einen erwarteten Rückgang aufgewiesen habe (-140 Bp auf 32,1%), sei APAC (+320 Bp auf 33,5%) viel stärker und Nord- und Südamerika (-170 Bp auf 25,5%) schwächer gewesen.Starker FCF, niedrigere Verschuldung: Der freie Cashflow sei von CHF 68 Mio. auf CHF 267 Mio. aufgrund eines verbesserten Cashflows, aber auch wegen geringeren Investitionen (19: CHF 110 Mio., 18: CHF 143 Mio.) gestiegen; die Verschuldung sei von 3,2x auf 2,8x zurückgegangen. Der ber. Reingewinn habe CHF 217 Mio. (+46%) betragen und die Dividende belaufe sich auf CHF 0,38/Aktie (+9%).Die Ergebnisse des GJ19 hätten wie erwartet ein gedämpftes Wachstum im 4Q, aber ein Gesamtwachstum von +5,2% (etwas besser als erwartet) gezeigt. Die Margenentwicklung habe den Erwartungen entsprochen. Der freie Cashflow habe die Erwartungen übertroffen, so dass trotz der Übernahme von Visy in Australien der Verschuldungsgrad gesunken sei. Der Ausblick für das GJ20 entspreche den Schätzungen der Analystin (EBITDA-Marge 27,4%), und er werde lediglich eine Feinabstimmung vornehmen (Währungseinflüsse). Die mittelfristige Prognose (Marge 29%) sei bestätigt worden.Lorena Zini, Aktienanalystin von Vontobel Research, hält an ihrem "hold"-Rating für die SIG-Aktie fest. Das Kursziel laute CHF 12. (Analyse vom 25.02.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link