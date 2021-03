Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

199,00 EUR -1,00% (03.03.2021, 09:47)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsende Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 6,3 Millionen aktive Kunden (Stand: 31.12.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet. (03.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.SHOP APOTHEKE Europe sei im Jahr 2020 beim Umsatz um 38,1% auf 968 Mio. Euro gewachsen. Das entspreche vorläufigen Berechnungen. Interessanter sei die Prognose für 2021 - die Online-Apotheke peile erneut ein starkes Umsatzwachstum an und wolle die bereinigte EBITDA-Marge weiter verbessern.Den Schwung vom von der Corona-Krise geprägten Jahr 2020 wolle SHOP APOTHEKE Europe mit ins neue Jahr nehmen. 2021 solle der Umsatz um "circa 20% oder mehr" zulegen, die bereinigte EBITDA-Marge solle sich weiter auf 2,3 bis 2,8% verbessern. Diese Prognose berücksichtige das in Deutschland geltende Verbot von Rx-Boni, au9ch wenn das Unternehmen davon ausgehe, dass dieses gegen europäisches Recht verstoße, so SHOP APOTHEKE Europe.Die Wachstumsstory bei SHOP APOTHEKE Europe solle sich auch im Jahr 2021 schwungvoll fortsetzen. "Der Aktionär" führe die Aktie seit September 2019 ununterbrochen auf der Empfehlungsliste. Gewinne laufen lassen, rät Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.03.2021)Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:199,00 EUR -1,73% (03.03.2021, 09:33)