Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

153,80 EUR +2,26% (05.10.2020, 08:48)



XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

152,20 EUR (02.10.2020)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 5,5 Millionen aktive Kunden (Stand: 30.06.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet.



Seit dem 25. Juni 2019 sind die Wandelanleihen von SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: DE000A19Y072) neben der Wertpapierbörse Frankfurt zusätzlich auch an der niederländischen Börse Euronext, die die Börsen in Paris, Amsterdam, Brüssel und Lissabon betreibt, handelbar. (05.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Die Aktie von SHOP APOTHEKE EUROPE habe sich seit dem Corona-Tief vervielfachen können. Unterfüttert worden sei diese Entwicklung von einem starken Wachstum im ersten Halbjahr 2020 und einer signifikanten Ergebnisverbesserung bei der Online-Apotheke. Und auch im dritten Quartal des Geschäftsjahres verzeichne das MDAX-Mitglied ein ungebrochenes Wachstum.Laut vorläufigen Berechnungen sei der Umsatz im dritten Quartal um 39,7 Prozent auf 238,7 Millionen Euro geklettert. Im Neunmonatszeitraum stehe damit ein Zuwachs von 38,1 Prozent auf 703,4 Millionen Euro in den Büchern.Trotz der Lockerungen in den letzten Monaten erfreue sich die SHOP APOTHEKE EUROPE unverändert einer florierenden Geschäftsentwicklung. Erneut habe im dritten Quartal die Anzahl der aktiven Kunden gesteigert werden können (Plus von 0,4 Millionen Kunden auf 5,9 Millionen).Die SHOP APOTHEKE EUROPE befinde sich nach den ersten Eckdaten zum dritten Quartal 2020 klar auf Kurs. Für das laufende Jahr peile das MDAX-Unternehmen ein Umsatzwachstum von gut 30 Prozent an - aktuell liege die Gesellschaft deutlich über Plan.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie: