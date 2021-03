Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

180,00 EUR +0,78% (31.03.2021, 09:05)



Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

180,00 EUR +0,90% (31.03.2021, 09:09)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsende Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 6,3 Millionen aktive Kunden (Stand: 31.12.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet. (31.03.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.SHOP APOTHEKE sei bekannt für den Versandhandel von Medikamenten. Allerdings wolle das Unternehmen auch verstärkt in anderen Bereichen Fuß fassen. So werde mit einem Zukauf unter anderem der zukunftsträchtige Bereich des Medikamentenmanagements ausgebaut - ein weiteres Puzzlestück auf dem Weg zur E-Pharmacy-Plattform.Am Dienstag habe SHOP APOTHEKE den Erwerb von MedApp gemeldet. Der Zukauf diene dem Vernehmen nach der "Erschließung des Markts verschreibungspflichtiger Arzneimittel und des Ausbaus von Medikationsmanagement in den Niederlanden". MedApp sei erst 2016 als Start-up gegründet worden."Mit der Akquisition von MedApp erweitern wir unser Geschäft mit verschreibungspflichtigen Medikamenten auf die Niederlande. Obwohl der Umsatz und auch der Ergebnisbeitrag momentan noch relativ gering sind, ist diese Transaktion für uns von ganz besonderer Bedeutung", so SHOP APOTHEKE EUROPE-CFO Jasper Eenhorst. "E-Rx und der Fokus auf das digitale Medikationsmanagement sind zentrale Pfeiler unserer Strategie, Europas führende kundenzentrierte E-Pharmacy-Plattform zu werden."SHOP APOTHEKE erwerbe 100 Prozent der Anteile von MedApp. Weitere finanzielle Details seien indes nicht genannt worden.SHOP APOTHEKE baue mit MedApp das Geschäft in den Niederlanden weiter aus. DER AKTIONÄR begleite das Unternehmen seit dem Börsengang intensiv und führe die Aktie seit September 2019 auf der Empfehlungsliste. Seitdem sei ein Kursplus von rund 450 Prozent angelaufen.Engagierte Anleger bleiben mit einem Stopp bei 160,00 Euro investiert, so Michel Doepke von "Der Aktionär". (Analyse vom 31.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link