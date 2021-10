Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsende Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 6,3 Millionen aktive Kunden (Stand: 31.12.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet. (01.10.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Bei der Einführung des elektronischen Rezepts sei die Testphase verlängert worden. Die seit Juli laufende, ursprünglich auf drei Monate angelegte Testanwendung in einigen Praxen, Klinken und Apotheken in Berlin und Brandenburg laufe nun bis Ende November, habe die Gematik am Donnerstag in Berlin mitgeteilt. Die Aktien von SHOP APOTHEKE und Zur Rose (ISIN: CH0042615283, WKN: A0Q6J0) seien daraufhin unter die Räder gekommen.Fest stehe weiterhin, dass im Januar 2022 die Einführungspflicht greife - dann sollten gesetzlich Versicherte QR-Codes bekommen statt rosa Zettelchen. Ein Grund für die Planänderung sei, dass viele Arztpraxen noch gar nicht die technische Möglichkeit hätten, E-Rezepte auszustellen: Es mangle an zertifizierten Updates für ihre Praxisverwaltungssysteme.Wichtig sei das E-Rezept vor allem für Online-Apotheken wie SHOP APOTHEKE oder die Online-Apotheken der Zur Rose-Gruppe: Bei ihnen würde sich die Bestellung rezeptpflichtiger Medikamente nach der Einführung deutlich vereinfachen, entsprechend würden die Unternehmen mit einer Belebung des Geschäfts rechnen.Die verlängerte Testphase lasse die Sorgenfalten, was eine reibungslose Einführung der elektronischen Rezeptierung in Deutschland angehe, größer werden. Das komme am Markt alles andere als gut an. Dennoch würden die langfristigen Aussichten für die beiden börsennotierten Online-Apotheken-Konzerne stimmen.(Mit Material von dpa-AFX)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link