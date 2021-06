XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

157,50 EUR -5,01% (30.06.2021, 12:01)



Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

158,00 EUR -4,70% (30.06.2021, 12:16)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsende Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 6,3 Millionen aktive Kunden (Stand: 31.12.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet. (30.06.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Digitalisierung und Deutschland - das passe einfach nicht zusammen. Wie apotheke adhoc berichte, räume die Gesellschaft für Telematikanwendungen der Gesundheitskarte mbH (Gematik) ein, dass es noch gar kein E-Rezept gebe. Die "ersten Wochen" würden demnach erst einmal für Techniktests genutzt, zitiere das Branchenportal die Gematik. Dabei sollte die Einführung am Donnerstag (01. Juli) erfolgen. Die Aktien von SHOP APOTHEKE EUROPE und Zur Rose würden im ohnehin schwachen Gesamtmarkt kräftig nachgeben.Auf Nachfrage von apotheke adhoc erkläre die Gematik, dass es noch gar kein "erstes" offizielles E-Rezept gebe. Stattdessen "simulieren ausgewählte Partner verschiedene Testszenarien", zitiere das Fachportal. "Die simulierten Tests in den ersten Wochen haben das Ziel, das Zusammenspiel der verschiedenen Systeme unter realen Bedingungen zu untersuchen beziehungsweise zu erproben", heiße es vonseiten der Gematik weiter.Versandapotheken wie SHOP APOTHEKE EUROPE oder die DocMorris-Mutter Zur Rose würden sich großes Potenzial von der Einführung der elektronischen Rezeptierung in Deutschland erhoffen. Doch nun verzögere sich offenbar das Vorhaben. Das komme am Markt nicht gut an. Die Aktie von SHOP APOTHEKE EUROPE und Zur Rose würden jeweils rund fünf Prozent an Wert einbüßen.Etwaige Verzögerungen bei der Einführung des E-Rezeptes in Deutschland seien natürlich keine guten Nachrichten für die Aktien von SHOP APOTHEKE EUROPE und Zur Rose. "Der Aktionär" bleibt dennoch für beide Unternehmen langfristig positiv gestimmt, so Michel Doepke. (Analyse vom 30.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie: