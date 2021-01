Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

169,00 EUR +5,89% (19.01.2021, 20:23)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol Deutschland SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsenden Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low-Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 5,9 Millionen aktive Kunden (Stand: 30.09.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet. (19.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Noch am vergangenen Donnerstag habe die Ankündigung der Ausgabe einer Wandelanleihe viele Aktionäre der SHOP APOTHEKE Europe vergrault und dem MDAX-Titel deutliche Kursverluste beschert. Schon drei Tage später scheine jedoch die Kapitalmaßnahme vergessen. Die SHOP APOTHEKE-Aktie habe am Dienstag auf einem neuen Rekordhoch bei 172 Euro geschlossen. Könne sie dieses Kursniveau in den kommenden Tagen behaupten oder gar noch ausbauen, dürfte der technische Widerstand bei knapp 170 Euro Geschichte sein.Die Versandapotheke gehöre zu den bisherigen Kursgewinnern der Corona-Krise. Während Lockdowns und Kontaktbeschränkungen die meisten Menschen an ihre Wohnungen binden würden, boome der Versand der Medikamente per Internet. Die SHOP APOTHEKE-Aktie habe im August neue Rekordhöhen erreicht, die seitdem immer wieder getestet worden seien.Bei der Online-Apotheke würden die Geschäfte weiter rund laufen. Engagierte Anleger sollten dabeibleiben. Neue, kurzfristig orientierte Trader könnten nach dem Kaufsignal auf weiter steigende Kurse setzen, so Martin Mrowka vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.01.2021)