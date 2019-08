XETRA-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

29,80 EUR +0,85% (29.08.2019, 13:52)



Tradegate-Aktienkurs SHOP APOTHEKE-Aktie:

29,90 EUR +0,50% (29.08.2019, 13:16)



ISIN SHOP APOTHEKE-Aktie:

NL0012044747



WKN SHOP APOTHEKE-Aktie:

A2AR94



Ticker-Symbol SHOP APOTHEKE-Aktie:

SAE



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist die führende und am stärksten wachsende Online-Apotheke in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft mit einem erweiterten Produktsortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente signifikant ausgebaut.



Bereits heute betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken auf dem deutschen, österreichischen, französischen, belgischen, italienischen, spanischen und niederländischen Markt. In Deutschland ist die TÜV-zertifizierte shop-apotheke.com klarer Marktführer. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an über 2,7 Millionen aktive Kunden. Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) notiert. (29.08.2019/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE EUROPE: Die zweite Chance - AktienanalyseSHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) und die Börse - sie scheinen keine Freunde zu werden, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Obwohl der Konzern als Online-Apotheke in einem hoch interessanten und extrem wachstumsstarken Markt unterwegs sei, kenne der Kurs seit dem Peak Ende 2017 nur eine Richtung: nach unten. Habe der Titel damals bei 64,81 Euro sein bisheriges Allzeithoch markiert, sei die Aktie in der vergangenen Woche unter die Marke von 30 Euro gerutscht - ein Minus von 54 Prozent. Nun rücke sogar der Emissionspreis näher: Die Aktien seien 2016 zu 28 Euro ausgegeben worden.Mit Vorlage der Halbjahreszahlen habe die Aktie ihren Abwärtstrend beschleunigt. Dabei habe die Gesellschaft ein starkes organisches Wachstum verzeichnet. Die Erlöse seien um 32 Prozent auf rund 338 Mio. Euro geklettert. Allerdings sei Börsianern negativ aufgestoßen, dass sich der Verlust von minus 14,5 Mio. auf minus 19,9 Mio. Euro ausgeweitet habe. Dennoch habe der Vorstand seine Prognose bekräftigt, die für 2019 einen Umsatzzuwachs von rund 30 Prozent auf circa 700 Mio. Euro sowie für 2020 den Sprung in die schwarzen Zahlen auf EBITDA-Basis vorsehe. Das Unternehmen wolle unbedingt dabei sein, wenn der wachstumsträchtige Markt verteilt werde. Bisher gelinge das Unterfangen: Die Anzahl aktiver Kunden sei um 50 Prozent auf 4,2 Mio. und die Anzahl der Bestellungen um 44 Prozent auf 5,9 Mio. gestiegen.Gemeinsam mit dem großen Konkurrenten, der DocMorris-Mutter Zur Rose, würden die beiden Player den Medikamentenversand in Deutschland dominieren. Sie kämen laut einer Analyse von Sempora auf einen Marktanteil von zusammen 65 Prozent. Die starke Marktstellung dürfte den beiden Unternehmen entgegenkommen, wenn sich die Effekte durch die Einführung des E-Rezepts voll entfalten. Laut Einschätzung des Managements von Zur Rose könnte dadurch der Marktanteil des Versandhandels mit verschreibungspflichtigen Arzneimitteln von aktuell 1,3 Prozent auf 5 oder sogar 10 Prozent steigen. Auch für SHOP APOTHEKE EUROPE habe das E-Rezept oberste Wachstumspriorität. Um die Expansion zu finanzieren, habe sich der Konzern in diesem Jahr 110 Mio. Euro via Kapitalerhöhung besorgt und sieht sich nun mit einer Cashposition von 158 Mio. Euro durchfinanziert.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie: