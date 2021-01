Börsenplätze SHOP APOTHEKE-Aktie:



Kurzprofil SHOP APOTHEKE EUROPE N.V.:



SHOP APOTHEKE EUROPE (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) ist eine der führenden und am stärksten wachsende Online-Apotheken in Kontinentaleuropa. Mit der Übernahme der Europa Apotheek Venlo im November 2017 hat SHOP APOTHEKE EUROPE ihre europäische Marktführerschaft signifikant ausgebaut. Das Sortiment für die ganze Familie in den Bereichen OTC-, Schönheits- und Pflegeprodukte sowie rezeptpflichtige Medikamente wird zudem durch hochwertige Naturkost- und Gesundheitsprodukte, Low Carb-Produkte und Sportnahrung der seit Juli 2018 zur Unternehmensgruppe gehörenden nu3 GmbH ergänzt.



Aktuell betreibt SHOP APOTHEKE EUROPE Online-Apotheken in Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz. SHOP APOTHEKE EUROPE liefert schnell und zu attraktiven Preisen ein sehr breites Sortiment von über 100.000 Originalprodukten an 6,3 Millionen aktive Kunden (Stand: 31.12.2020). Das Angebot wird ergänzt durch umfassende pharmazeutische Beratung und Betreuung.



SHOP APOTHEKE EUROPE N.V. ist seit dem 13. Oktober 2016 im regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse (Prime Standard) und seit dem 21. September 2020 im MDAX gelistet. (29.01.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SHOP APOTHEKE-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SHOP APOTHEKE N.V. (ISIN: NL0012044747, WKN: A2AR94, Ticker-Symbol: SAE) unter die Lupe.Die Aktie der SHOP APOTHEKE EUROPE habe 2020 mit einer Performance von 240 Prozent einen der Spitzenplätze im MDAX belegt. Auch im neuen Jahr habe der Aktienkurs der Online-Apotheke bisher um 30 Prozent zugelegt. Gestern habe das Unternehmen gemeldet, dass mehrere Aktionäre einem Poolvertrag beigetreten seien. Was habe es damit auf sich?Ein Poolvertrag sei grundsätzlich ein Abkommen zwischen Großaktionären. Die gegenseitige Stimmbindung verfolge das Ziel, eine Stimmrechtsmehrheit zu bilden. Im konkreten Fall seien 25 Einzelaktionäre einem Poolvertrag beigetreten, über den sie einen Anteil von 26,4 Prozent kontrollieren würden.Der größte Teil der Aktien entfalle auf Michael Köhler, der Ende 2018 den Posten als Vorstandsvorsitzender abgegeben habe. Er halte aber immer noch rund 14 Prozent an SHOP APOTHEKE EUROPE. Ebenfalls zum Kreis würden sein Bruder Frank Köhler, der im Aufsichtsrat sitze und der Aufsichtsratschef Jan Pyttel gehören. Auch Robert Hess sowie weitere Mitglieder des Managements um die Vorstände Stefan Feltens, Theresa Holler, Stephan Weber und Marc Fischer sollten dem Poolvertrag beigetreten sein.Über die genauen Gründe des Zusammenschlusses lasse sich zum aktuellen Zeitpunkt nur spekulieren. Klar sei, dass die Aktionäre um Michael Köhler durch das Abkommen ihre Stimmrechte bündeln würden, um auf der Hauptversammlung eine starke Stimmenbasis zu haben. Durch die Sperrminorität könnten die Anteilseigner eine Reihe von wichtigen Beschlussvorlagen notfalls blockieren.Engagierte Anleger bleiben dabei, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 29.01.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link