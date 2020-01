Börsenplätze SGS-Aktie:



LT Lang & Schwarz-Aktienkurs SGS-Aktie:

2.624,00 EUR +3,47% (28.01.2020, 12:12)



SIX Swiss Exchange-Aktienkurs SGS-Aktie:

2.815,00 CHF +3,45% (28.01.2020, 11:58)



ISIN SGS-Aktie:

CH0002497458



WKN SGS-Aktie:

870264



Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SUVN



SIX Swiss Exchange Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSN



Nasdaq OTC Ticker-Symbol SGS-Aktie:

SGSOF



Kurzprofil SGS S.A.:



SGS Société Générale de Surveillance Holding S.A. (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) ist die Muttergesellschaft einer globalen Unternehmensgruppe für neutrale Kontrollen, Inspektionen und Zertifizierungen von Handelswaren sowie Qualitätszertifizierungen von öffentlichen und privaten Institutionen. SGS betreibt auf Weltebene mehr als 1.500 Büros und Labore.



Das Kerngeschäft umfasst vier Segmente: Test, Inspektion, Zertifizierung und Verifizierung. Die SGS-Gruppe bietet ihre Dienstleistungen vor allem den Sektoren Industrie, Umweltschutz, Logistik und Hygiene an. SGS ist auch im Bereich e-Commerce tätig. (28.01.2020/ac/a/a)



Zürich (www.aktiencheck.de) - SGS-Aktienanalyse von Analyst Jean-Philippe Bertschy von Vontobel Research:Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die SGS-Aktie (ISIN: CH0002497458, WKN: 870264, Ticker-Symbol: SUVN, SIX Swiss Ex: SGSN, Nasdaq OTC-Symbol: SGSOF) nach GJ19-Ergebnissen weiterhin zu kaufen.2,6% org. Wachstum: ggü. VontE 2,8% und Konsens 2,7%. Dies impliziere eine Abschwächung des org. Umsatzwachstums von 3,5% im 1H auf 1,7% im 2H (VontE 2,2%, Prognose: "niedrig einstellig"). Die Wechselkurseffekte hätten -2,8% (-2,8%) betragen, M&A habe netto -1,4% (-1,2%) beigetragen. CBE (Vergleichsbasis) und TRP (nach sehr schwachem 1H) hätten eine Wachstumsbeschleunigung gemeldet. Die übrigen Divisionen hätten mit einem schwierigeren Umfeld und der schrittweisen Einstellung defizitärer Bereiche zu kämpfen gehabt und einen Rückgang gemeldet.Marge um +45 Bp verbessert: auf 16,1%, kräftige Verbesserungen bei CBE (+140 Bp), EHS (+130 Bp), INDU (+300 Bp) und OGC (+170 Bp). Positiver IFRS 16-Effekt (VontE +20 Bp) sei ausgeglichen worden durch Rückstellungen für zweifelhafte Forderungen. Hinzugekommen seien Restrukturierungskosten von CHF 89 Mio. (wie erwartet) und ein Buchgewinn von CHF 259 Mio. für PSC. Daraus ergebe sich ein EPS-Wachstum von 3,4% (VontE 5,3%) auf CHF 87,5.Beeindruckender FCF: Verbesserung um 8,6% (VontE -7,7%) auf CHF 870 Mio. trotz der Tatsache, dass im GJ19 der NUV-Zufluss in Höhe von CHF 95 Mio. aus dem GJ18 gefehlt habe (ggü. CHF -3 Mio. im GJ19). Auch der ROIC habe sich um 130 Bp auf 25,5% verbessert.Erhöhung der Dividende um 2,6%: auf CHF 80 (VontE 81), was einer attraktiven Rendite von 2,9% entspreche.SGS habe mit den gemeldeten Ergebnissen für das GJ19 die Erwartungen erfüllt. Dank einer ganzen Reihe von internen Maßnahmen und Veränderungen, die über das Jahr 2020 hinausgehen würden, habe das Unternehmen seine bereinigte Rentabilität und seine Barrenditen deutlich steigern können. Zu erwähnen sei insbesondere die beeindruckende FCF-Generierung, zumal Bertschy erwarte, dass SGS diesen Trend fortsetzen könne. Er rechne in den nächsten Monaten mit stetigen positiven Meldungen, wobei sich das Wachstum im 2H20 beschleunigen dürfte.Jean-Philippe Bertschy, Aktienanalyst von Vontobel Research, bestätigt sein "buy"-Rating für die SGS-Aktie. Das Kursziel laute CHF 2.800. (Analyse vom 28.01.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link