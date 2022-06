ISIN SGL Carbon-Aktie:

Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen.



Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon Lösungen für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Im Jahr 2021 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1 Milliarde Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 4.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. (09.06.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SGL Carbon -Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":Gute Nachrichten von SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF): Basierend auf der guten Geschäftsentwicklung in allen vier Geschäftsbereichen sowie der weitestgehend erfolgreichen Weitergabe von gestiegenen Kosten für Rohstoffe, Energie und Transport an die Kunden, geht der Vorstand des Unternehmens davon aus, die gegebene Prognose für das Geschäftsjahr 2022 zu übertreffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.So solle der Umsatz entgegen den bisherigen Planungen nicht mehr nur auf dem Vorjahresniveau von gut einer Mrd. Euro liegen, sondern auf 1,1 Mrd. ansteigen. Beim Betriebsergebnis (EBITDA) peile das Unternehmen nun einen Wert zwischen 130 und 150 Mio. Euro an, bislang hätten lediglich 110 bis 130 Mio. Euro im Plan gestanden, nach 140 Mio. Euro im Vorjahr. Die EBIT-Prognose habe die Gesellschaft ebenfalls um 20 Mio. Euro gehoben. Hier erwarte das Management jetzt 70 bis 90 Mio. Euro statt nur im besten Fall 70 Mio. Euro.Die optimistischeren Ziele seien am Markt gut angekommen - wie bereits die Q1-Zahlen, die Anfang Mai präsentiert worden seien. Die Aktie habe auf Monatssicht um fast 50 Prozent angezogen und damit auf das höchste Niveau seit Mitte Januar. Wie lange die Erholungsrally noch anhalte, lasse sich schwer prognostizieren - fundamentale Kurstreiber seien zunächst jedenfalls nicht in Sicht. Zahlen gebe es nämlich erst wieder Anfang August. Im Bereich zwischen 7 und 8 Euro kommen auf die Aktie zudem nun gleich mehrere Widerstände zu, die einen weiteren Anstieg zumindest erschweren dürften, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 22/2022)