Kurzprofil SGL Carbon SE:



Die SGL Carbon (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein technologiebasiertes und weltweit führendes Unternehmen bei der Entwicklung und Herstellung von kohlenstoffbasierten Lösungen. Ihre hochwertigen Materialien und Produkte aus Spezialgraphit und Verbundwerkstoffen kommen in zukunftsbestimmenden Industriebranchen zum Einsatz: Automobil, Luft- und Raumfahrt, Halbleitertechnik, Solar- und Windenergie, LED sowie bei der Herstellung von Lithium-Ionen-Batterien, Brennstoffzellen und anderen Energiespeichersystemen. Darüber hinaus entwickelt SGL Carbon für die Bereiche Chemie und industrielle Anwendungen.



Im Jahr 2019 erzielte die SGL Carbon SE einen Umsatz von rund 1,1 Milliarden Euro. Das Unternehmen beschäftigt rund 5.100 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter an 31 Standorten in Europa, Nordamerika und Asien.



Materialien, Produkte und Lösungen der SGL Carbon sind in die großen Zukunftsthemen eingebunden: Nachhaltige Mobilität, neue Energien und branchenübergreifende Digitalisierung. Weiterentwicklungen in diesen Bereichen erfordern intelligentere, miteinander vernetzte, effizientere und nachhaltige Lösungen. Hier setzt die unternehmerische Vision der SGL Carbon an: Einen Beitrag zu leisten zu einer smarteren Welt.



Weitere Informationen zur SGL Carbon sind unter www.sglcarbon.com/presse zu finden. (01.03.2021/ac/a/nw)



Krefeld (www.aktiencheck.de) - SGL Carbon-Aktienanalyse von "Der Anlegerbrief"Die Experten von "Der Anlegerbrief" nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL Carbon SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) unter die Lupe.Die Aktie unser Depotwerts SGL Carbon hat nach den rasanten Kursgewinnen zu Jahresbeginn eine kleine Verschnaufpause eingelegt, so die Experten von "Der Anlegerbrief". Im operativen Geschäft gehe es aber weiter vorwärts. Im interessanten indischen Mark habe der Kohlenstoffspezialist nun ein weiteres Ausrufezeichen setzen können.SGL liefere eine Salzsäure-Synthese-Anlage an Travancore Cochin, einen großen Hersteller im Chlor-Alkali-Bereich. Dass die Anlage ganz nebenbei jährlich 1.500 Tonnen CO2 einsparen werde, dürfte auch im klimabewussten Deutschland auf Interesse stoßen. Beispielsweise bei der E-Mobilität seien die Wiesbadener ein wichtiger Ansprechpartner der Industrie. Im Segment Batterie & sonstige Energie (GMS) gehe es nämlich auch um Energiespeicherung für Elektroautos. Diese operativ positive Entwicklung müsse das Führungsduo um Torsten Derr und Thomas Dippold aber am 25. März mit einem entsprechend guten Ausblick unterfüttern. Das scheine machbar: Im Jahr 2020 seien noch diverse Restrukturierungskosten vorgezogen worden.Die liquiden Mittel für die Kaufpreiszahlung einer US-Tochter und für weitere Restrukturierungen seien vorhanden. Teile davon seien bereits 2020 aufwandswirksam verbucht worden. Negativüberraschungen würden die Experten aktuell nicht erwarten.Die Experten von "Der Anlegerbrief" bleiben investiert. Das Kursziel für die SGL Carbon-Aktie laute 9,00 Euro. (Ausgabe 7 vom 27.02.2021)Börsenplätze SGL Carbon-Aktie:XETRA-Aktienkurs SGL Carbon-Aktie:7,07 EUR +2,76% (01.03.2021, 16:02)