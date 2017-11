Tradegate-Aktienkurs SGL CARBON-Aktie:

12,091 EUR -0,59% (28.11.2017, 15:20)



ISIN SGL CARBON-Aktie:

DE0007235301



WKN SGL CARBON-Aktie:

723530



Ticker-Symbol SGL CARBON-Aktie:

SGL



NASDAQ OTC Ticker-Symbol SGL CARBON-Aktie:

SGLFF



Kurzprofil SGL CARBON SE:



Die SGL Group (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF) ist ein weltweit führender Hersteller von Produkten und Materialen aus Carbon (Kohlenstoff). Das umfassende Produktportfolio reicht von Carbon- und Graphitprodukten über Carbonfasern bis hin zu Verbundwerkstoffen. Die Kernkompetenzen der SGL Group sind die Beherrschung von Hochtemperaturtechnologien sowie der Einsatz von langjährigem Anwendungs- und Engineering-Know-how. Damit wird die breite Werkstoffbasis des Unternehmens ausgeschöpft. Diese auf Kohlenstoff basierenden Materialien kombinieren mehrere einzigartige Materialeigenschaften wie die sehr gute Strom- und Wärmeleitfähigkeit, Hitze- und Korrosionsbeständigkeit sowie Leichtigkeit bei gleichzeitiger hoher Festigkeit. Die Hochleistungsmaterialien und -produkte der SGL Group werden aufgrund der Industrialisierung der Wachstumsregionen Asiens und Lateinamerikas und der fortschreitenden Substitution traditioneller Werkstoffe durch neue Materialien zunehmend nachgefragt. Die Produkte der SGL Group werden in der Stahl-, Aluminium-, Automobilindustrie und der Chemiebranche eingesetzt sowie in der Halbleiter-, Solar-, LED-Branche oder bei Lithium-Ionen-Batterien. Carbonbasierte Materialien und Produkte werden zudem auch in der Windenergie-, der Luft- und Raumfahrt als auch in der Verteidigungsindustrie verwendet.



Mit 40 Produktionsstandorten in Europa, Nordamerika und Asien sowie einem Servicenetz in über 100 Ländern ist die SGL Group ein global ausgerichtetes Unternehmen. Im Geschäftsjahr 2015 erwirtschafteten ca. 5.700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter einen Umsatz von 1.323 Mio. Euro. Die Hauptverwaltung hat ihren Sitz in Wiesbaden/Deutschland. (28.11.2017/ac/a/nw)



Stuttgart (www.aktiencheck.de) - SGL CARBON-Aktienanalyse von Ulle Wörner, Investmentanalyst von der LBBW:Ulle Wörner, Investmentanalyst der LBBW, bestätigt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Anlagevotum für die Aktie des Kohlenstoffspezialisten SGL CARBON SE (ISIN: DE0007235301, WKN: 723530, Ticker-Symbol: SGL, NASDAQ OTC-Symbol: SGLFF).SGL und BMW hätten sich darauf verständigt, dass SGL den 49%-Anteil von BMW am Joint Venture SGL Automotive Carbon Fibers (SGL ACF) mit den beiden Standorten Wackersdorf und Moses Lake (USA) übernehmen werde. Im ersten Schritt kaufe SGL für einen Kaufpreis von 24 Mio. EUR das Werk in Wackersdorf. Der Abschluss der Transaktion werde für Januar 2018 erwartet. Durch die Berücksichtigung der Schulden der beiden Standorte steige die Nettoverschuldung von SGL trotz des relativ geringen Mittelabflusses um 100 bis 150 Mio. EUR an. In einem zweiten Schritt erfolge dann die Übertragung des Standorts Moses Lake. Der Kaufpreis betrage ca. 62 Mio. USD und werde beim Closing der Akquisition fällig. Dieses solle bis spätestens Ende 2020 erfolgen, könne aber auf Wunsch von SGL auch früher stattfinden.Durch die Übernahme werde SGL die SGL ACF ab dem kommenden Geschäftsjahr voll konsolidieren, während bislang eine anteilige Berücksichtigung erfolgt sei. Durch die Vollkonsolidierung werde ein zusätzlicher Umsatzbeitrag im mittleren zweistelligen Millionenbetrag erwartet (Umsatz SGL ACF 2016: ca. 90 Mio. EUR). Das EBITDA solle sich um einen niedrig zweistelligen Millionenbetrag erhöhen. Aufgrund zusätzlicher Abschreibungen und höherer Zinsaufwendungen sei nur mit einem leicht positiven Einfluss auf das Konzernergebnis zu rechnen.Die Verkäufe des Graphitelektrodenbereichs sowie des Geschäfts mit Kathoden, Ofenauskleidungen und Kohlenstoffelektroden (CFL/CE) hätten zu Mittelzuflüssen von jeweils ca. 230 Mio. EUR geführt (für den GE-Verkauf falle in Q1/2018 nochmals ein mittlerer zweistelliger Millionenbetrag an). Dadurch sei die Bilanz deutlich verbessert worden. SGL nutze den jetzt vorhandenen finanziellen Spielraum, um die verbleibenden Geschäftsbereiche zu stärken. Dazu gehöre auch die Konsolidierung der Aktivitäten entlang der Carbonfaser-Wertschöpfungskette. Erst vor kurzem habe SGL mit der geplanten Übernahme des 50%-Anteils von Benteler am gemeinsamen JV Benteler-SGL einen ersten Schritt in diese Richtung angekündigt, dem jetzt die vollständige SGL ACF-Übernahme folge.Börsenplätze SGL CARBON-Aktie:XETRA-Aktienkurs SGL CARBON-Aktie:12,10 EUR 0,00% (28.11.2017, 15:21)