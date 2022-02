Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (24.02.2022/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "ZertifikateJournal":SFC Energy (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) hat 2021 einen Umsatz von 64,3 Mio. Euro erzielt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das Plus von 20,9 Prozent liege am oberen Ende des Zielkorridors. Das operative Ergebnis (EBITDA) sei von 2,9 Mio. auf 6,2 Mio. Euro gestiegen und habe im Rahmen der Erwartungen gelegen. Daraus errechne sich eine Verbesserung der EBITDA-Marge von 5,5 auf 9,7 Prozent. Der Auftragsbestand habe per Ende Dezember mit 30,55 Mio. Euro mehr als drei Mal so hoch wie im Vorjahr gelegen.Vor wenigen Tagen habe der Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen in seinem Geschäftsfeld Clean Power Management den größten Einzelauftrag der Firmengeschichte gemeldet: Ein international führendender Hightech-Anlagenbauer habe Stromversorgungs- und Spulenlösungen bestellt."Der Auftrag ehrt uns und zeigt, dass wir in der Lage sind, langfristige Beziehungen zuverlässig zu pflegen. Wir sichern unserem Kunden Liefer- und Preisstabilität für große und steigende Bedarfsmengen im Gegenzug für einen langfristigen Vertrag in einem derzeit herausfordernden Umfeld. Gleichzeitig stellt dieser Auftrag einen wesentlichen Teil unseres Wachstumsplans in diesem Geschäftsfeld dar und unterstreicht eindrucksvoll unsere Kompetenz im Bereich von Power-Management- Lösungen", sage Hans Pol, COO von SFC Energy. Der Vertrag habe eine Laufzeit von drei Jahren und belaufe sich auf 20,9 Mio. Euro.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link