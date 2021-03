Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

24,60 EUR +5,81% (29.03.2021, 14:31)



Xetra-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

24,60 EUR +5,35% (29.03.2021, 14:16)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (29.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Der Brennstoffzellen-Spezialist SFC Energy treibe die Internationalisierung mit einer neuen Vertriebs- und Liefervereinbarung weiter voran. Dem Vernehmen nach habe die Kooperation mit Leosphere, einem Vaisala-Unternehmen, weiter vertieft werden können. An der Börse finde der Deal Anklang, der Nebenwert verbuche deutliche Zugewinne.Die Vereinbarung ziele auf die WindCube-Messstationen von Leosphere ab, die mit EFOY-Brennstoffzellen von SFC Energy versorgt würden. "In einem dynamischen Wandel des Energiemarktes liefern Leosphere und SFC Energy die Lösungen für komplexe Herausforderungen eines essenziellen Industriezweigs", so CEO Dr. Peter Podesser."Mit dem WindCube(R) und der EFOY Brennstoffzelle stellen wir gemeinsam Kunden aus der Windindustrie ein wichtiges Tool zur Datenerhebung von Windpark-Eignungsgebieten zur Verfügung. Unsere vertiefte Kooperation bündelt tiefe Kompetenzen und ermöglicht eine noch effizientere Betreuung unserer Kunden", so der Manager weiter.Die Meinung des "Aktionär" hat Bestand: Bei Schwäche können mutige Anleger zugreifen, so Michel Doepke. Ein Stopp bei 19,50 Euro sei allerdings Pflicht. (Analyse vom 29.03.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link