Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

24,50 EUR -5,04% (19.05.2022, 09:28)



Xetra-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

24,60 EUR -5,02% (18.05.2022, 09:13)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (19.05.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Als Anbieter von Wasserstoff-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen profitiere SFC Energy in vielen Anwendungen von der anstehenden Ablösung fossiler Brennstoffe. Die Produktpalette des bayerischen Unternehmens werde immer breiter und die Orderbücher würden sich weiter füllen.Die Nachfrage nach den umweltfreundlichen Energielösungen von SFC Energy bleibe hoch. Die Gesellschaft habe einen weiteren Auftrag von LiveView Technologies (LVT) erhalten. Der US-Kunde ordere rund 600 EFOY Brennstoffzellen zum Einsatz in mobiler Überwachungstechnik.Nach dem erfolgreichen Turnaround im Jahr 2022 dürften sich Arbeit, Investitionen und Zeit von Vorstand Peter Podesser und seinem Team in dynamisch steigenden Umsätzen und Gewinnen widerspiegeln. Diese Aussicht sollte die SFC Energy-Aktie schon bald über die 30-Euro-Marke führen. "Der Aktionär" spekuliere auf dieses Szenario, so Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link