Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

25,45 EUR -0,78% (06.05.2022, 13:03)



Xetra-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

25,50 EUR -2,67% (06.05.2022, 12:49)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (06.05.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Alexandra Jarchau vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Zahlreiche Kooperationen habe SFC Energy bereits eingetütet - etwa in Thailand, den Philippinen und Vietnam. Kürzlich habe die Privatbank Berenberg das deutsche Unternehmen zum größten und profitabelsten Brennstoffzellen-Hersteller der Welt erklärt. Jetzt wolle SFC Energy den Markt in Singapur erobern und verkünde die nächste Zusammenarbeit.Ab sofort zähle die Produktpalette rund um die EFOY-Hydrogen-Brennstoffzelle von SFC Energy zum Angebot von Oneberry Technologies. Das hätten die beiden Unternehmen am heutigen Freitag verkündet.Die EFOY Hydrogen sei eine modulare Wasserstoff-Brennstoffzellenlösung. Im Vergleich zu einem konventionellen Dieselaggregat spare eine 5-kW-Wasserstoff-Brennstoffzellen-Energielösung laut den Unternehmen bis zu 45,6 Tonnen CO2 ein - bei einem angenommenen Jahresbedarf von 43.800 Kilowattstunden. Das entspreche der Fahrleistung eines Diesel-Pkw von etwa 250.000 Kilometern.Der Brennstoffzellen-Spezialist und der Anbieter für Sicherheitslösungen aus Singapur würden bereits seit zwölf Jahren zusammenarbeiten. Oneberry habe schon mehr als 1.800 EFOY-Brennstoffzellen für den Einsatz in zahlreichen Anwendungen wie Hochwasserfrühwarnsystemen, Hochhausmüllentsorgung oder mobiler Überwachung verwendet."Der Aktionär" bleibe für die Aktie von SFC Energy langfristig optimistisch gestimmt. Die Kooperation in Singapur sei das nächste Puzzlestück. In einem freundlichen Markt und mit einem anhaltend positiven Newsflow dürfte die Aktie wieder den Weg nach oben einschlagen."Der Aktionär" setzt im Real-Depot auf dieses Szenario, so Alexandra Jarchau. (Analyse vom 06.05.2022)