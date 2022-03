Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (07.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michael Schröder vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Das angekündigte "Sonderbudget" der Bundesregierung in Höhe von 100 Milliarden Euro für die Bundeswehr habe Anleger zuletzt in Ekstase versetzt. Vor dem Hintergrund der steigenden Öl- und Gaspreise seien am Aktienmarkt derzeit aber auch "Green Energy Stocks" extrem gefragt. Dieser Nebenwert könnte (!) von beiden Trends profitieren.SFC Energy sei ein führender Anbieter von Wasserstoff-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Die stetig steigende Nachfrage nach den umweltfreundlichen Stromgeneratoren und Energiemanagementlösungen sorge für nachhaltiges profitables Wachstum bei dem "Green Energy Stock".Ebenfalls interessant: Die Modernisierung und materielle Ertüchtigung der Bundeswehr dürfte nicht ohne das Thema "nachhaltige Energieversorgung" erfolgen. Passend dazu habe die Gesellschaft in der Vergangenheit seine Produkte zur netzunabhängigen Stromversorgung im Feld an die Bundeswehr geliefert. Gut möglich, dass sich hier in Zukunft weitere Folgeaufträge anbahnen.Analysten sähen die Aktie derzeit im Schnitt bei 36,60 Euro fair bewertet. Die Ziele würden dabei von 32,80 bis 44,00 Euro reichen. Nach dem zwischenzeitlichen Hoch bei rund 34 Euro habe die Aktie - wie viele Nebenwerte - deutlich korrigiert. In den letzten Tagen habe sich der Titel zwar wieder von diesem Niveau lösen können. Dieser Trend könnte sich angesichts der genannten potenziellen "Berührungspunkte" in den nächsten Wochen fortsetzen. DER AKTIONÄR spekuliert im Real-Depot auf dieses Szenario, so Michael Schröder von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.03.2022)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link