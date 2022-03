Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (11.03.2022/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Im Kampf gegen Emissionen dürfte auch erneuerbares Methanol einen wichtigen Beitrag leisten. Damit könnten unter anderem die Methanol-Brennstoffzellen von SFC Energy betrieben werden. Um genügend umweltfreundlichen Treibstoff sicherzustellen, habe das Unternehmen nun eine Absichtserklärung zur Lieferung und Vermarktung von erneuerbarem Methanol mit Wacker Chemie unterzeichnet.Im Konkreten gehe es um die Lieferung von bis zu 2.000 Tonnen erneuerbares Methanol pro Jahr ab 2025 aus dem RHYME-Bavaria-Projekt von Wacker an SFC Energy.SFC Energy wolle dieses Methanol seinen Kunden als besonders umweltfreundlichen Treibstoff für ihre Methanol-Brennstoffzellen anbieten, die bei privaten, kommerziellen und behördlichen Anwendern als dezentrale Stromversorgung zum Einsatz kämen, heiße es weiter.Der Deal mit Wacker sei ein weiteres Puzzlestück und unterstütze die langfristigen Ziele von SFC Energy. Neben dem Megatrend Wasserstoff könnte das Unternehmen zudem von geplanten "Sonderbudget" der Bundesregierung für die Bundeswehr profitieren.Die Mischung beim Nebenwert stimmt - im Real-Depot wird auf weiter steigende Kurse spekuliert, so Michel Doepke von "Der Aktionär" zur SFC Energy-Aktie. (Analyse vom 11.03.2022)Aktien von SFC Energy befinden sich im Real-Depot von "Der Aktionär".