Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

24,60 EUR +7,42% (26.03.2021, 09:40)



Xetra-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

24,60 EUR +6,96% (26.03.2021, 09:25)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (22.03.2021/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Das bayerische Unternehmen komme bei der Internationalisierung in Asien weiter voran. Dem Vernehmen nach weite SFC Energy die Kooperation mit dem japanischen Unternehmen Toyota Tsusho auf China und die Region Südostasien weiter aus. Für den deutschen Brennstoffzellenhersteller würden die neuen Märkte erhebliches Potenzial eröffnen.Im Rahmen der Zusammenarbeit wird Toyota Tsusho die Wasserstoff- und Direktmethanol-Brennstoffzellen-Systeme rund um die EFOY-Serie fortan exklusiv in Thailand, den Philippinen und Vietnam vertreiben, heiße es. Parallel dazu sollten die Vertriebsaktivitäten im laut SFC Energy größten Markt für nachhaltige Technologien, China, starten.Die erst im November 2020 unterzeichnete Vertriebs- und Partnerschaftsvereinbarung mit Toyota Tsusho trage weitere Früchte. Mit einem starken Partner an der Seite sollte es SFC Energy in den kommenden Jahren gelingen, nachhaltig auf den interessanten asiatischen Märkten Fuß zu fassen. Perspektivisch sei zudem die Ausweitung der Vertriebsaktivitäten in die asiatisch-pazifische Region geplant.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link