Börsenplätze SFC Energy-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

25,70 EUR +1,38% (22.04.2022, 09:43)



Xetra-Aktienkurs SFC Energy-Aktie:

25,85 EUR +2,58% (22.04.2022, 09:28)



ISIN SFC Energy-Aktie:

DE0007568578



WKN SFC Energy-Aktie:

756857



Ticker-Symbol SFC Energy-Aktie:

F3C



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von Wasserstoff- und Methanol-Brennstoffzellen für stationäre und mobile Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit den Geschäftsfeldern Clean Energy und Clean Power Management ist die SFC Energy AG ein nachhaltig profitabler Brennstoffzellenproduzent. Seine mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen weltweit und verkaufte bislang mehr als 55.000 Brennstoffzellen. Mit Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, betreibt das Unternehmen Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (22.04.2022/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Auf dem heimischen Nebenwerte-Kurszettel habe die Privatbank Berenberg erstmals die SFC Energy-Aktie unter die Lupe genommen. Die Analysten des Kreditinstituts sähen ein beträchtliches Aufwärtspotenzial für die SFC Energy-Aktie und würden in der jüngsten Einschätzung zum Kauf raten.Die Berenberg-Studie mit dem Titel "elektrisierende Aussichten" sehe den fairen Wert von SFC Energy bei 37,00 Euro, aktuell rangiere der Titel um die Marke von 25,00 Euro. SFC Energy sei der größte und profitabelste Brennstoffzellen-Hersteller der Welt, so Berenberg.Demnach seien Wasserstoff-Brennstoffzellen eine attraktive Wachstumschance, genauso wie "zahlreiche bedeutende Kooperationen", würden die Analysten urteilen. Die Gründung eines Joint Ventures mit Toyota Tsusho erwarte Berenberg im Jahr 2023. Darüber hinaus würden die Experten mit dem Einstieg in den US-Markt, möglicherweise durch eine Übernahme eines Systemintegrators rechnen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link