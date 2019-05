Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse. (24.05.2019/ac/a/nw)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Die Aktie des Brennstoffzellen-Spezialisten SFC Energy eile von Hoch zu Hoch und notiere mittlerweile um die Marke von 15 Euro. Zuletzt habe das Unternehmen mit einem anhaltend positiven Newsflow für Schlagzeilen gesorgt. Selbst ein Analysten-Downgrade von First Berlin könne den Hot-Stock nicht aufhalten.Analyst Dr. Kasten von Blumenthal von First Berlin stufe in einer aktuellen Analyse die Aktie von SFC Energy auf "sell" ab, erhöhe jedoch im gleichen Atemzug das Kursziel um zehn Cent auf 11,30 Euro. Sein Kursziel liege damit deutlich unter dem aktuell Kurs von 14,90 Euro.Derweil warte der Markt weiter auf Neuigkeiten, was folgenden Punkt angehe: "Die SFC Energy AG hat einen Prozess zur Prüfung und Vorbereitung strategischer Optionen für die zukünftige Entwicklung und das Wachstum der Gesellschaft eingeleitet. Diese Optionen schließen ausdrücklich auch die Sondierung der Märkte zur Gewinnung neuer, mittelfristig-strategisch orientierter Investoren und eine mögliche Kapitalerhöhung ein. Wesentliche Kernaktionäre der Gesellschaft sind in diese Überlegungen einbezogen."Seit Anfang 2017 feiere die SFC Energy-Aktie ein fulminantes Comeback an der Börse. In den letzten Tagen habe sich die Aufwärtsbewegung stark dynamisiert. Auf dem aktuellen Kursniveau sollten Zukäufe zurückgestellt werden.Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", rät bei der SFC Energy-Aktie dabeizubleiben. (Analyse vom 24.05.2019)