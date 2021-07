Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil SFC Energy AG:



Die SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) (www.sfc.com) ist ein führender Anbieter von stationären und mobilen Hybrid-Stromversorgungslösungen. Mit über 41.000 bislang verkauften Brennstoffzellen ist SFC Energy ein führender Hersteller von Methanol-Brennstoffzellen. Seine zahlreichen mehrfach ausgezeichneten Produkte vertreibt das Unternehmen in der Öl- und Gasindustrie, in Sicherheits- und Industrieanwendungen und im Endverbrauchermarkt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Brunnthal bei München, Deutschland, und betreibt Produktionsstandorte in den Niederlanden, Rumänien und Kanada. Die SFC Energy AG notiert im Prime Standard der Deutschen Börse.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SFC Energy-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Brennstoffzellenherstellers SFC Energy AG (ISIN: DE0007568578, WKN: 756857, Ticker-Symbol: F3C) unter die Lupe.Das bayerische Unternehmen stelle am Donnerstag die neue Generation seiner Wasserstoff-Brennstoffzellenlösung vor. Die SFC Energy-Aktie habe derweil den branchenweiten Abverkauf komplett aufgeholt. Im Gegensatz zu den Aktien von Plug Power oder Nel notiere SFC Energy nahe des Allzeithochs. Damit sei SFC Energy ein heißer Kandidat für den SDAX.Mit der EFOY Hydrogen Fuel Cell 2.5 liefere das Unternehmen eine modulare Wasserstoff-Brennstoffzellenlösung, die die Ansprüche professioneller Anwender erfüllen solle. Dank eines weiten Leistungsbereichs von 2,5 bis zu 50 Kilowatt plane SFC Energy eine breite Kundenbasis anzusprechen.Durch neue Steuerungs- und Fernwartungsoptionen sollten Wartungseinsätze minimiert werden. Der Einsatz der EFOY Hydrogen Energielösung sei sowohl in geschlossenen Räumen als auch im Outdoor-Bereich möglich. SFC Energy erwarte den Beginn der Serienproduktion im vierten Quartal 2021.Die Auftragsbücher von SFC Energy seien in diesem Jahr prall gefüllt. Mit der neuen EFOY Hydrogen Energielösung solle der Grundstein gelegt werden, damit das auch zukünftig der Fall sei. Sollte die Börsenbewertung von derzeit fast 407 Mio. Euro weiter steigen, werde ein Aufstieg in den SDAX wahrscheinlich, so Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.07.2021)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Preis der Finanzinstrumente wird von einem Index als Basiswert abgeleitet. Die Börsenmedien AG hat diesen Index entwickelt und hält die Rechte hieran. Mit den Emittenten von Finanzinstrumenten Morgan Stanley, HSBC Trinkaus und Vontobel hat die Börsenmedien AG eine Lizenzvereinbarung geschlossen, wonach sie den Emittenten eine Lizenz zur Verwendung des Index erteilt. Die Börsenmedien AG erhält insoweit von den Emittenten Vergütungen.