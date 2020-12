ISIN zooplus-Aktie:

DE0005111702



WKN zooplus-Aktie:

511170



Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZO1



Nasdaq OTC Ticker-Symbol zooplus-Aktie:

ZLPSF



Kurzprofil zooplus AG:



zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) wurde 1999 gegründet und ist heute gemessen an Umsatzerlösen Europas führender Internethändler für Heimtierbedarf. Die Umsatzerlöse betrugen im Geschäftsjahr 2019 über 1,5 Mrd. EUR. Das Geschäftsmodell wurde bislang bereits in rund 30 Ländern Europas erfolgreich eingeführt. zooplus vertreibt Produkte für alle wichtigen Heimtiergattungen. Zum Produktangebot zählen insbesondere Tierfutter (Trocken- und Nassfutter und Futterbeigaben) sowie Zubehör wie Kratzbäume, Hundekörbe oder Spielzeug in allen Preiskategorien.



Neben einer Auswahl von über 8.000 Produkten profitieren zooplus-Kunden zudem von einer Vielzahl interaktiver Content- und Community-Angebote. Der Heimtierbedarfsmarktstellt ein wichtiges Marktsegment innerhalb der europäischen Handelslandschaft dar. Die Umsätze mit Heimtierfutter und Zubehör innerhalb der Europäischen Union belaufen sich auf rund 30 Mrd. EUR brutto. Für Europa wird auch weiterhin starkes Wachstum im Bereich E-Commerce erwartet. zooplus rechnet daher mit einer Fortsetzung der dynamischen Entwicklung. (17.12.2020/ac/a/nw)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Die Corona-Pandemie hat Europas führenden Internethändler für Heimtierprodukte zooplus (ISIN: DE0005111702, WKN: 511170, Ticker-Symbol: ZO1, Nasdaq OTC-Symbol: ZLPSF) einen gewaltigen Auftragsschub verliehen - und die Aktie seit Januar um gut 80 Prozent nach oben geschickt, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Ob die Rally weitergehe, dürfte vor allem davon abhängen, ob es zooplus gelinge, weiterhin neue Kunden zu gewinnen - und so das Wachstumstempo hoch zu halten. Das Unternehmen selbst habe daran offenbar wenig Zweifel. Die Münchener würden für 2021 einen Umsatz zwischen 2,04 und 2,14 Mrd. Euro erwarten - 2020 werde mit 1,77 bis 1,81 Mrd. Euro gerechnet. Einige Experten seien da deutlich skeptischer, zumindest was die Nach-Corona-Zeit betreffe. Sie würden bemängeln, dass sich zooplus zu sehr auf Bestandskunden fokussiere und den Wettbewerb allein über den Preis führe. Etwas Vorsicht könne daher sicher nicht schaden. (Ausgabe 50/2020)