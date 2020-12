ISIN Borussia Dortmund-Aktie:

DE0005493092



WKN Borussia Dortmund-Aktie:

549309



Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BVB



NASDAQ OTC Ticker-Symbol Borussia Dortmund-Aktie:

BORUF



Kurzprofil Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA:



Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC-Symbol: BORUF) gehört zu den markenstärksten internationalen Fußballclubs mit einer der höchsten durchschnittlichen Zuschauerzahl in Europa. Schwerpunkt der Geschäftstätigkeit der Gesellschaft und der mit ihr im Konzern verbundenen Tochterunternehmen ist der professionelle Vereinsfußball und die wirtschaftliche Nutzung der damit verbundenen Einnahmepotenziale, insbesondere die Vermarktung des "Signal Iduna Park". (17.12.2020/ac/a/nw)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - Von der Pandemie wurden auch die Vereine der Fußballbundesliga stark getroffen, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in ihrer aktuellen Ausgabe.Da seitdem kaum noch Zuschauer in die Stadien dürften, würden wichtige Einnahmen fehlen. Bei Borussia Dortmund (ISIN: DE0005493092, WKN: 549309, Ticker-Symbol: BVB, NASDAQ OTC Ticker-Symbol: BORUF) seien sportliche Misserfolge dazu gekommen. Die Konsequenz: Trainer Lucien Favre sei entlassen worden. Der neue Cheftrainer Edin Terzic erinnere an alte Stärken: "Wir haben so viele gute Dinge gezeigt in der Vergangenheit, an viele Dinge müssen wir uns zurückerinnern, die müssen wir konservieren." Sollten Terzic und der Mannschaft erste Erfolge gelingen, dürfte die Aktie wieder Boden gut machen. Der eigentliche Schub könnte dann mit dem Ende des Lockdowns folgen - vor allem, wenn die Zuschauer wieder in die Stadien zurückkehren dürften. (Ausgabe 50/2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze Borussia Dortmund-Aktie:5,635 EUR 0,00% (17.12.2020, 11:30)Tradegate-Aktienkurs Borussia Dortmund-Aktie:5,625 EUR -1,23% (17.12.2020, 11:48)