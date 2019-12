Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Die SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) und ihre Beteiligungen sind im Mobilitätssektor, insbesondere der Schienenfahrzeugindustrie tätig. Die SBF AG fungiert hierbei als geschäftsleitende Holdinggesellschaft. Der operative Geschäftsbereich wird durch die Tochtergesellschaft SBF Spezialleuchten GmbH betrieben.



Die SBF Spezialleuchten GmbH ist ein internationaler Systemanbieter für Decken-, Beleuchtungs- und Belüftungssysteme für Schienenfahrzeuge. Das Unternehmen hat sich dabei auf LED-Systeme für den Außen- und Innenbereich von Schienenfahrzeugen jeglicher Bauart spezialisiert. Das Leistungsspektrum erstreckt sich dabei von Front- und Trittstufenbeleuchtungen im Exterieur über Lichtbänder in Deckensystemen und Leseleuchten im Interieur. Ein starker Fokus in der Entwicklung liegt auf dem neuen Trend, mittels Applikationen den Kundennutzen deutlich zu erhöhen. Die SBF Spezialleuchten GmbH bietet ihren Kunden maßgeschneiderte Lösungen aus einer Hand und deckt dabei die gesamte Wertschöpfungskette von der Konzeption über die Konstruktion bis hin zur Fertigung ab. (17.12.2019/ac/a/nw)



Hamburg (www.aktiencheck.de) - SBF-Aktienanalyse von Analyst Pierre Gröning von der Montega AG:Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die Coverage für die Aktie der SBF AG (ISIN: DE000A2AAE22, WKN: A2AAE2, Ticker-Symbol: CY1K) mit dem Rating "kaufen" auf.Als Spezialist für Decken- und Beleuchtungssysteme von Schienenfahrzeugen agiere SBF im globalen Bahntechnikmarkt, der aufgrund der fortschreitenden Urbanisierung, des steigenden Umweltbewusstseins in der Gesellschaft sowie verschärfter Regulierungen zum Klimaschutz eine strukturell wachsende Nachfrage verzeichne.Dank einer starken Technologiekompetenz und einem hohen Innovationsgrad habe sich das Unternehmen in der adressierten Nische eine marktführende Stellung erarbeitet, die in langjährigen Partnerschaften mit einem etablierten Kundenstamm resultiere. Im Rahmen einer strategischen Neuausrichtung habe sich SBF durch einen konsequenten Ausbau des Leistungsangebots und einen modularen Fertigungsansatz zudem verstärkt als Anbieter komplexer Systemlösungen positioniert und grenze sich dadurch zunehmend vom ohnehin schon limitierten Wettbewerb im Bereich der Leuchtkomponenten für Züge ab.Auch die weiteren Schritte der übergeordneten Unternehmensstrategie würden darauf abzielen, durch komplementäre Ausweitungen des Produktportfolios sowie die Integration vor- und nachgelagerter Fertigungsschritte eine steigende eigene Wertschöpfung und damit einen positiven Margeneffekt zu erzielen. Die im Frühjahr eingeleitete Investitionsoffensive i.H.v. 4,5 Mio. Euro verdeutliche dieses Vorhaben (2,0 Mio. Euro per H1 2019 umgesetzt), das neben dem bereits erfolgten Kauf moderner Lasermaschinen im nächsten Jahr auch die Übernahme eines geeigneten Akteurs entlang der Wertschöpfungskette beinhalten könnte. Zugleich forciere der Vorstand perspektivisch die Gewinnung von Marktanteilen in wachstumsstarken Auslandsmärkten wie UK und den USA, für die SBF dank der engen Beziehungen zu den international führenden Zugherstellern aussichtsreich positioniert sei.Auf Basis der DCF-Bewertung von Gröning weise die Aktie eine signifikante Unterbewertung auf, die sich in einem KGV 2020e von 7,9x widerspiegele. In Anbetracht der soliden Fundamentaldaten, einer hohen Ergebnisqualität (ROCE > 20%) sowie der Erwartung weiteren positiven Newsflows sehe der Analyst daher deutliches Upside-Potenzial für die Aktie.SBF sei dank seiner starken Positionierung im europäischen Bahnsektor ein Profiteur der zunehmenden Verlagerung des Personenverkehrs auf die Schiene. Die Erfolge der Neuausrichtung mit einer Transformation vom reinen Komponentenanbieter zum Systemlieferanten seien nach Erachten des Analysten nicht ausreichend im Kurs reflektiert.Pierre Gröning, Aktienanalyst der Montega AG, nimmt die SBF-Aktie daher mit einer Kaufempfehlung und einem Kursziel von 4,00 Euro in die Coverage auf. (Analyse vom 17.12.2019)