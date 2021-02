Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

108,92 EUR +0,15% (15.02.2021, 18:22)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

108,84 EUR +0,26% (15.02.2021, 17:35)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (15.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Laurenz Föhn vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Ticker-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Europas größter Softwarehersteller SAP habe die Übernahme von AppGyver bekannt gegeben. Die Akquise sei ein weiterer Baustein der Strategie "RISE with SAP". Könne auch der Aktienkurs davon profitieren?Das 2010 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Helsinki betreibe eine so genannte No-Code-Entwicklungsplattform für Nutzer ohne Programmierkenntnisse. Damit könnten zukünftig SAPs Geschäftskunden mobile Anwendungen und Web-Apps erstellen. Über die finanziellen Details der Übernahme hätten die Unternehmen Stillschweigen vereinbart.Die Lösungen von AppGyver würden Teil des Digitalisierungsangebots "Rise with SAP". Damit wolle das Unternehmen aus Walldorf seine Kunden auf dem Weg zur digitalen Transformation unterstützen und zu einem Umstieg auf cloudbasierte Dienste animieren. Teil dieser Strategie sei auch die Ende Januar verkündete Übernahme des Berliner Start-ups Signavio, das ein webbasiertes Tool zur Modellierung von Geschäftsprozessen anbiete. Qualtrics erfolgreich an die Börse gebracht. Auf Anfrage des "Aktionär" habe CEO Christian Klein in der Q&A-Runde für Analysten und Medien gesagt, dass SAP weiterhin Übernahmen tätigen werde, sofern es zum Gesamtportfolio passe. Der Hauptfokus liege aber auf dem organischen Wachstum.Die Aktie von SAP habe sich nach der Korrektur im Oktober 2020 zuletzt Stück für Stück nach oben gearbeitet. "Der Aktionär" bleibe zuversichtlich und traue dem Management zu, das Cloud-Computing voranzutreiben. Auf dem aktuellen Niveau könnten auch Neukäufe getätigt werden. Die nächste Hürde ist die 200-Tage-Linie, die bei knapp 118 Euro verläuft, so Laurenz Föhn von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: