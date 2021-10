Unternehmensnachrichten:



SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) bestätige die vorläufigen Q3-Ergebnisse. Der Betriebsgewinn sei von 2,07 Mrd. Euro im 3. Quartal 2020 auf 2,10 Mrd. Euro im 3. Quartal 2021 gestiegen. Der Umsatz sei im Jahresvergleich um 4,7% auf 6,85 Mrd. Euro gestiegen, während der Cloud-Umsatz um 20,7% auf 2,39 Mrd. Euro zugelegt habe. Der Nettogewinn sei von 2,00 Mrd. Euro auf 2,05 Mrd. Euro gestiegen. Der aktuelle Cloud-Auftragsbestand sei um 22% auf 8,17 Mrd. Euro gestiegen. SAP habe an seiner Jahresprognose festgehalten, die einen Cloud-Umsatz von 9,4 bis 9,6 Mrd. Euro und einen Betriebsgewinn von 8,1 bis 8,3 Mrd. Euro erwarte.



Daimler (ISIN: DE0007100000, WKN: 710000, Ticker-Symbol: DAI, NASDAQ OTC-Symbol: DDAIF) habe bekanntgegeben, dass das Unternehmen 172 Millionen US-Dollar in ein neues Forschungs- und Entwicklungszentrum in Peking investiert habe. Ziel des Zentrums sei es, die Lokalisierung von Produkten der Marke Mercedes-Benz in der zweitgrößten Volkswirtschaft der Welt zu beschleunigen.



Rheinmetall (ISIN: DE0007030009, WKN: 703000, Ticker-Symbol: RHM, Nasdaq OTC-Symbol: RNMBF) habe von der niederländischen Regierung einen Auftrag für Artilleriemunition erhalten. Der genaue Wert des Auftrages sei nicht bekanntgegeben worden, liege aber nach Angaben des deutschen Unternehmens im "zweistelligen Millionen-Euro-Bereich". Die Lieferung werde voraussichtlich Mitte 2023 erfolgen. (21.10.2021/ac/a/m)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - Die europäischen Aktienmärkte notieren am Donnerstag schwächer, so die Experten von XTB.Die Blue-Chip-Indices aus fast allen europäischen Ländern würden nachgeben, wobei die Aktien aus Belgien und Österreich am stärksten betroffen seien. Der Schweizer SMI-Index (ISIN: CH0009980894, WKN: 969000) verzeichne einen kleinen Gewinn, ebenso wie der EURO STOXX 50-Index (ISIN: EU0009658145, WKN: 965814). Die Inflation solle die größte Sorge der Anleger sein, aber es sollte beachtet würden, dass die Marktteilnehmer auch nach China blicken würden, wo der Immobilienentwickler Evergrande (ISIN: KYG2119W1069, WKN: A2APDK, Ticker-Symbol: EV1, NASDAQ OTC-Symbol: EGRNF) bereits diesen Samstag offiziell den Zahlungsausfall erklären könnte.