Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

106,86 EUR -0,87% (29.01.2021, 12:35)



XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

106,90 EUR -1,29% (29.01.2021, 12:20)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol Deutschland SAP-Aktie:

SAP



NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAPGF



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (29.01.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.SAP habe heute Früh die endgültigen Zahlen für das vierte Quartal 2020 veröffentlicht.Überraschungen seien dabei ausgeblieben, nachdem der Softwarekonzern bereits am 15. Januar 2020 sein vorläufiges Zahlenwerk präsentiert habe. Dabei habe SAP zwar beider operativen Marge überraschen können, COVID-19-bedingt habe man allerdings einen Umsatzrückgang von 6% hinnehmen müssen. Für 2021 gebe sich der Softwarekonzern leichtoptimistisch, ausgehend davon, dass die Corona-Krise langsam abklingen und sich so die Nachfrage im zweiten Halbjahr allmählich verbessern werde.Der gestrige Börsengang von Qualtrics, dem weltweiten Markführer im Bereich Customer Experience Management, sei aus SAP-Sicht durchaus erfolgreich verlaufen. Mit USD 18 Mrd. sei die Bewertung von Qualtrics beim Börsengang mehr als doppelt so hoch gewesen wie der einstige Übernahmepreis. Die Aktien von Qualtrics seien am ersten Handelstag weiter angestiegen und hätten zu Handelsschluss ein Kursplus von mehr als 50% erreicht. Mit den Erlösen wolle SAP vorwiegend Schulden reduzieren. SAP bleibe auch in Zukunft Mehrheitsaktionär von Qualtrics.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: