Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (07.06.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Die Corona-Krise habe massive Auswirkungen auf die Arbeitsweise. Viele Menschen hätten zur Eindämmung des Infektionsgeschehens ins Homeoffice ziehen müssen und ihre Arbeit dennoch effektiv erledigen können. Entsprechend sei der Wunsch vieler Beschäftigten nach mehr Fernarbeit in der Post-Corona-Zeit verständlich. Als moderner Arbeitgeber wolle SAP nun diesem Wunsch nachkommen.Konkret könnten die Mitarbeiter des Softwareriesen künftig selber entscheiden, wann sie von zu Hause, von unterwegs oder im Büro arbeiten würden. "Wir wollen unseren Mitarbeitern die Wahl lassen", habe Vorstandsmitglied Julia White im Gespräch mit Reuters gesagt.In einer E-Mail an die rund 100.000 Mitarbeiter am vergangenen Dienstag habe der DAX-Konzern einen zu "100 Prozent flexiblen und vertrauensbasierten Arbeitsplatz als Norm, nicht als Ausnahme" garantiert. Diese Entscheidung basiere laut der Marketing-Chefin White auf einer Mitarbeiterumfrage, in der sich 94 Prozent der Beschäftigten für Flexibilisierung der Arbeit ausgesprochen hätten.Homeoffice habe sich in der Krise als gleichwertige Alternative zur Büroarbeit bewährt. Mit seinem flexiblen Arbeitsplatzmodell gehe der Softwareriese auf seine Mitarbeiter zu und dürfte mit diesem Schritt für hohe Zufriedenheit und Identifikation mit dem Arbeitgeber sorgen. Das wiederum dürfte sich positiv auf die Arbeitsatmosphäre und damit auf das operative Geschäft des Konzerns auswirken.Das flexible Arbeitsplatzmodell von SAP sorge für mehr Mitarbeiterzufriedenheit und sei aus Sicht der Investoren zu begrüßen.Anleger bleiben investiert, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 07.06.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link