Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:

99,44 EUR +1,52% (10.04.2019, 10:32)



ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (10.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", nimmt die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Bei SAP sei der Chef der Cloud gegangen. Das seien keine guten Nachrichten. Hier werfe sich die Frage auf: Warum gehe der Chef der Cloud, wenn es in den letzten Quartalen so gut funktioniert habe? Vielleicht sei es ein vorsichtiger Fingerzeig in Richtung der nächsten Quartalszahlen. Bislang sei die Cloud-Sparte immer das gewesen, was sich die Anleger angeschaut hätten, weil das das Zukunftsgeschäft bei SAP sei. Man könnte mit den anstehenden Quartalszahlen eine kleine Enttäuschung erleben. Bei der Marke von 97 Euro wäre noch eine Unterstützung, ansonsten müsste man die Position bei der SAP-Aktie noch mal überdenken, so Martin Weiss, stellvertretender Chefredakteur vom Anlegermagazin "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.04.2019)Die vollständige Analyse von Martin Weiss, stellvertretendem Chefredakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", im "Der Aktionär TV", können Sie HIER abrufen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:99,38 EUR +1,05% (10.04.2019, 10:19)