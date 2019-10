Börsenplätze SAP-Aktie:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nach starken Quartalszahlen habe die SAP-Aktie in der vergangenen Woche rund zwölf Prozent zulegen können. Um jedoch weiter zu steigen, müsse nun der horizontale Widerstand bei 115 Euro endgültig fallen - nach einem Upgrade von Goldman dürfte dies heute gelingen.Umsatz und Gewinn seien in Q3 überraschend kräftig geklettert und die SAP-Aktie in der vergangenen Woche nach oben getrieben. Den Erlös habe der Konzern im Jahresvergleich um 13 Prozent auf 6,8 Milliarden Euro gesteigert, unter dem Strich seien mit 1,26 Milliarden Euro 30 Prozent mehr Gewinn übrig geblieben. Im Tagesgeschäft habe auch das Cloudgeschäft spürbar mehr Gewinn beigesteuert.Jetzt stehe der ERP-Spezialist an einer weiteren Chartmarke, die dank einer Goldman-Studie heute fallen dürfte.Die US-Investmentbank Goldman Sachs habe das Kursziel für SAP von 135 auf 145 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen. Der Software-Konzern habe einen positiven Wendepunkt erreicht, so Analyst Mohammed Moawalla in einer Studie am Freitag. Zum robusten Umsatzwachstum dürfte nun der Rückenwind durch steigende Gewinnmargen im Cloud-Geschäft und operative Effizienzgewinne hinzukommen. Zudem dürfte der freie Mittelzufluss sich besser entwickeln.Benedikt Kaufmann von "Der Aktionär" meint: dabeibleiben. (Analyse vom 18.10.2019)Mit Material von dpaAFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link