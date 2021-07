Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com. (27.07.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Paul Fóri vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Das DAX-Schwergewicht SAP sehe seine Zukunft in der Cloud. Gleichzeitig wolle der Softwareentwickler durch die Umstellung auf ein Abomodell den Anteil wiederkehrender Einnahmen am Gesamtumsatz in den kommenden Jahren erheblich steigern. Doch eine neue Umfrage unter den deutschen SAP-Kunden zeige jetzt, wie groß die Ablehnung gegenüber den neuen Software-Produkten der Walldorfer tatsächlich sei.SAP habe sich große Ziele für sein neuestes Projekt "Rise with SAP" gesetzt. Dank dem im Frühjahr 2021 vorgestellten Cloud-Service wolle der deutsche Vorzeigekonzern den Umstieg seiner Kunden in die Cloud beschleunigen und bereits im Jahr 2025 bei den Cloud-Erlösen die Marke von 22 Milliarden Euro knacken. Die Gesamtumsätze sollten sich dabei auf über 36 Milliarden Euro belaufen. Zudem solle das operative Ergebnis zur Mitte des Jahrzehnts mehr als 11,5 Milliarden Euro betragen.Bis dahin sei es jedoch noch ein weiter Weg: Im zweiten Quartal hätten sich die reinen Cloud-Erlöse auf knapp 2,3 Milliarden Euro belaufen. Um das Ziel von 22 Milliarden Euro rein rechnerisch zu erreichen, müssten sich die Umsätze in den verbleibenden vier Jahren mehr als verdoppeln. Für das laufende Geschäftsjahr erwarte SAP einen Umsatz von 9,3 bis 9,5 Milliarden Euro im Cloudbereich.Die Ergebnisse einer unter den Mitgliedern der Americas' SAP Users Group (ASUG) und der deutschsprachigen SAP-Anwendergruppe (DSAG) durchgeführten Umfrage würden derweil zeigen, dass SAP noch einiges an Überzeugungsarbeit leisten müsse, um die Kunden für die Cloud zu gewinnen.SAP habe sich mit seiner Cloud-Offensive große Ziele gesetzt. Bis der Konzern die Früchte dieser Arbeit ernten könne, dürfte jedoch noch einige Zeit vergehen. Die SAP-Aktie nehme derweil wieder Kurs auf die 120-Euro-Marke und notiere am Dienstagnachmittag 1,4 Prozent fester bei 119,30 Euro an der DAX-Spitze. Seit der Empfehlung des "Aktionär" in Ausgabe 45/20 liege das Papier 26 Prozent vorne. Bereits Investierte lassen die Gewinne laufen, so Jan Paul Fóri. (Analyse vom 27.07.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link