Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (08.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Laut Stefan Sommer von "Der Aktionär" ist die Aktie des Walldorfer Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) ein klarer Kauf.SAP klettere seit Wochen von einem Allzeithoch zum nächsten. Mit einem Plus von über 40 Prozent zähle der Wert zudem zu einem der stärksten Werte im deutschen Leitindex. So habe auch der TSI-Wert in den letzten Wochen stetig zulegen können und notiere aktuell bei 91,67 Prozent. Damit sei die Aktie ein klarer Kaufkandidat.Aktuell sei das TSI-Depot allerdings voll bestückt. Sollte aber der TSI-Wert einer der Depotwerte unter die wichtige Schwelle von 50 Prozent fallen, sei SAP derzeit die Aktie, die bevorzugt gekauft werden würde. Dabei glänze der deutsche nicht nur mit seiner starken Performance, sondern überzeugt auch mit seiner fundamentalen Stärke gegenüber der Konkurrenz.Aber nicht nur die Aktie, sondern der gesamte Technologie-Sektor boome aktuell. Im TSI-Branchen-Ranking befinde sich die Brache auf dem zweiten Platz nur knapp hinter dem Lebensmittel-Sektor. Neben dem DAX-Wert hätten auch Amadeus IT oder ASML zum Aufstieg der Branche beigetragen.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze SAP-Aktie: