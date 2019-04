ISIN SAP-Aktie:

Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com. (29.04.2019/ac/a/d)



Düsseldorf (www.aktiencheck.de) - SAP-Chartanalyse von HSBC Trinkaus & Burkhardt:Die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt nehmen in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwarekonzerns SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, Nasdaq OTC-Symbol: SAPGF) charttechnisch unter die Lupe.Mit einem dynamischen Ausbruch, der als starkes langfristiges Kaufsignal zu werten sei, löse die Aktie von SAP ihre schon Seitwärtsbewegung der letzten gut zwei Jahre nach oben auf. Diese sei zwar durchaus leicht nach oben gerichtet gewesen, womit die Software-Aktie dem Gesamtmarkt deutlich voraus gewesen sei. Per saldo sei aber kein großer Reibach zu machen gewesen, wie auch der träge Anstieg der 200-Tage-Linie zeige, der seit Jahresanfang 2018 gerade einmal von gut 93 auf knapp 97 Euro vorangekommen sei. Der Ausbruch am Mittwoch, 24. April, der als Reaktionauf gute Quartalszahlen und einer Prognoseanhebung zustande gekommen sei, verbessere die charttechnische Situation nun nachhaltig. Der Einstieg in die Aktie sollte sich lohnen, wobei Trader gegebenenfalls noch einmal auf einen Rücksetzer gen Ausbruchsniveau warten würden. Dabei biete sich als Kaufbasis der Bereich um 105 bis 108,50 Euro an, welcher dann sowohl das vorherige Allzeithoch als auch das im April aufgerissene Gapreflektiert. Stoppkurse könnten zusammen mit dem knapp viermonatigen Aufwärtstrend nachgezogen werden. Die Trendlinie verlaufe aktuell um 99,50 Euro. Bleibe sie intakt, werde die SAP-Aktie binnen sechs Monatenauf mindestens 130 Euro klettern, so die Analysten von HSBC Trinkaus & Burkhardt in einer aktuellen Chartanalyse. (Analyse vom 29.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:113,58 EUR -0,66% (29.04.2019, 09:07)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:113,58 EUR -0,72% (25.04.2019, 09:22)