Wien (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Softwareriesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) weiterhin zu kaufen.Schnellstes Wachstum beim Cloud-Neugeschäft seit fünf Jahren: Die Clouderlöse hätten sich in Q1 2021 währungsbereinigt um 13% auf EUR 2,15 Mrd. verbessert. Der "Current Cloud Backlog" (vertraglich zugesicherte und in den kommenden zwölf Monaten zu realisierende Clouderlöse) sei währungsbereinigt um 19% auf EUR 7,63 Mrd. gestiegen. Der "Current Cloud Backlog" von S/4HANA Cloud sei in Q1 2021 währungsbereinigt um 43% auf EUR 1,04 Mrd. gestiegen und unterstreiche damit den beschleunigten Umstieg der SAP in die Cloud. Die Erlöse für S/4HANA Cloud hätten sich um 36% auf EUR 227 Mio. (währungsbereinigt +43%) erhöhte. Das Wachstum bei der Anzahl von Cloud-Deals habe stark zugelegt und +34% in Q1 2021 erreicht, nach Erreichen eines zweistelligen Wachstums in Q4 2020.Das adjustierte Betriebsergebnis habe sich um 24% auf EUR 1,74 Mrd. verbessert und damit rd. 14% über den Analystenschätzungen gelegen. Die operative Marge habe sich um 490 Basispunkte auf 27,4% ausgeweitet. Bei beiden Kennzahlen sei dies der größte Anstieg seit zehn Jahren gewesen. Der Anteil der besser planbaren Umsätze an den gesamten Umsatzerlösen sei im ersten Quartal 2021 gegenüber dem Vorjahr um rd. 2 Prozentpunkte auf rund 78% gestiegen.SAP habe in Q1 2021 insgesamt mehr als 400 S/4HANA-Kunden akquiriert. Die Gesamtzahl der S/4HANA-Kunden sei damit gegenüber der Vorjahresperiode um über 16% auf mehr als 16.400 gestiegen, davon hätten über 9.600 bereits den Produktivbetrieb aufgenommen (über 50% der gewonnenen S/4HANA-Kunden seien Neukunden gewesen).SAP habe am 27. Januar "RISE with SAP" auf den Markt gebracht, um Kunden einen einfachen Weg zu bieten, ihr Unternehmen in der Cloud neu auszurichten. Der Start sei jedenfalls vielversprechend gewesen, allein im ersten Quartal 2021 habe SAP über 100 Verträge abgeschlossen. Kunden wie Carrefour Brazil, Sono Motors, KIA Chile, Hillrom und Grupo Feromax hätten sich im ersten Quartal für "RISE with SAP" entschieden.SAP habe zum 14. Mal in Folge die Führungsposition im "Dow Jones Sustainability Index" unter allen Software-Unternehmen einnehmen können. In der Gesamtbewertung habe SAP 74 von 100 Punkten (2019: 69) erreicht, fünf Punkte mehr als das zweitplatzierte Unternehmen. SAP habe seinen Perzentilwert in 15 der 20 Kategorien im Vergleich zu 2019, darunter "Informationssicherheit/Cybersecurity & Systemverfügbarkeit", "Talentgewinnung & -bindung" und "Umweltberichterstattung", verbessert. Sein ursprüngliches Ziel, bis 2025 "klimaneutral" zu werden, wolle SAP nunmehr bereits 2023 schaffen. 100% des benötigten Stroms würden bereits aus erneuerbaren Energien stammen.SAP habe eine strategische Partnerschaft mit Dediq bekannt gegeben. Die beiden Unternehmen würden das SAP-Portfolio für Finanzdienstleister gemeinsam ausbauen und in neue Lösungen investieren, um die Banken- und Versicherungsbranche, die sich derzeit in einem sehr raschen Wandel befinde, besser unterstützen zu können. Über 80% der Top-1.000 Finanzinstitute würden bereits mit SAP S/4HANA arbeiten.Leicht angehobener Ausblick: SAP erwarte, dass die währungsbereinigten Clouderlöse in einer Spanne zwischen EUR 9,2 Mrd. und EUR 9,5 Mrd. (zuvor EUR 9,1 Mrd. bis EUR 9,5 Mrd.) liegen würden (2020: EUR 8,09 Mrd.). Diese Spanne entspreche währungsbereinigt einer Wachstumsrate von 14% bis 18%. Die Cloud- und Softwareerlöse sehe SAP nunmehr in einer Spanne zwischen EUR 23,4 Mrd. und EUR 23,8 Mrd. (zuvor EUR 23,3 bis EUR 23,8 Mrd.; 2020: EUR 23,23 Mrd.). Diese Spanne entspreche währungsbereinigt einer Wachstumsrate von 1% bis 2%.Der SAP-Vorstand habe eine Dividende von EUR 1,85 je Aktie für das Geschäftsjahr 2020 vorgeschlagen. Dies entspreche einer Erhöhung um EUR 0,27 oder 17% im Vergleich zum Vorjahr. Die Dividende bedürfe noch der Zustimmung der Aktionäre im Rahmen der kommenden Hauptversammlung, die am 12. Mai 2021 stattfinden werde.Das erste Quartal 2021 sei in vielerlei Hinsicht für SAP sehr erfolgreich gewesen. Das Unternehmen habe beim Auftragseingang für das Cloudgeschäft und den Softwarelizenzen das höchste Wachstum seit fünf Jahren verbucht und beim Betriebsergebnis und bei der operativen Marge (jeweils auf bereinigter Basis) den stärksten Anstieg seit zehn Jahren verzeichnet. Mittelfristig sollte die beschleunigte Umstellung der SAP auf das Cloudgeschäft das Umsatzwachstum beschleunigen und dem Unternehmen deutlich mehr Widerstandsfähigkeit und Planungssicherheit verleihen. Die überraschend stark verbesserte Profitabilität im abgelaufenen Quartal sei bei den Investoren durchwegs gut angekommen. Für 2021 gebe sich der Softwarekonzern nun etwas optimistischer, ausgehend davon, dass die Corona-Krise langsam abklingen werde, während die Impfprogramme weltweit voranschreiten würden, sodass sich die globale Nachfrage im zweiten Halbjahr 2021 allmählich verbessere.Leopold Salcher, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, bestätigt seine "Kauf"-Empfehlung für die SAP-Aktie und erwartet im Zuge des wiedergewonnenen Momentums seiner Cloud-Erlöse ein sog. "Rerating", d.h. eine schrittweise Annäherung der Bewertungs-Multiples von SAP an jene seiner Peer Group. Auf Basis seines von EUR 132 auf EUR 140 angehobenen Kursziels weise die Aktie immer noch einen deutlichen Bewertungsabschlag von 31% auf (Mittelwert aus KGV und EV/EBIT 2022e). (Analyse vom 03.05.2021)