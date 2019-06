ISIN SAP-Aktie:

DE0007164600



WKN SAP-Aktie:

716460



Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



NYSE Ticker-Symbol SAP-Aktie:

SAP



Reuters-Kürzel SAP-Aktie:

SAPG.DE



Kurzprofil SAP SE:



Als Cloud-Company powered by SAP HANA ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen den Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 425.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Weitere Informationen unter www.sap.com (03.06.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Paris (www.aktiencheck.de) - SAP: Spekulative Anleger könnten auf eine Korrektur setzen - ChartanalyseDie Aktien von SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NYSE-Symbol: SAP) sind nach einem kräftigen Aufwärtsschub seit Anfang 2019 nun möglicherweise am oberen Rand eines Trendkanals angelangt, so die Analysten der BNP Paribas in ihrer aktuellen Ausgabe von "Märkte & Zertifikate".Aus den Verbindungen der Hochs in den zurückliegenden Jahren lasse sich hier ein starker Widerstand konstruieren. Spekulative Anleger könnten nun auf eine Korrektur bis 90 Euro setzen. Dabei sei unbedingt oberhalb des Widerstands eine Stoppmarke zu setzen. Sollte SAP nämlich den Trendkanal nach oben nachhaltig verlassen, hellt sich das charttechnische Bild schlagartig auf und es könnte weiter kräftig aufwärts gehen, so die Analysten der BNP Paribas. (Ausgabe Juni 2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Xetra-Aktienkurs SAP-Aktie:111,12 EUR +0,63% (03.06.2019, 14:40)Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:110,98 EUR +0,60% (03.06.2019, 14:54)