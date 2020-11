Börsenplätze SAP-Aktie:



Kurzprofil SAP SE:



Als die Experience-Company powered by the Intelligent Enterprise ist SAP (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) Marktführer für Geschäftssoftware und unterstützt Unternehmen jeder Größe und Branche dabei, ihre Ziele bestmöglich zu erreichen: 77% der weltweiten Transaktionserlöse durchlaufen SAP-Systeme. Seine Technologien für maschinelles Lernen, das Internet der Dinge und fortschrittliche Analyseverfahren helfen Kunden auf dem Weg zum intelligenten Unternehmen.



SAP unterstützt Menschen und Unternehmen dabei, fundiertes Wissen über ihre Organisationen zu gewinnen, fördert die Zusammenarbeit und hilft so, dem Wettbewerb einen Schritt voraus zu sein. Die End-to-End-Suite aus Anwendungen und Services ermöglicht es mehr als 440.000 Kunden, profitabel zu sein, sich stets neu und flexibel anzupassen und etwas zu bewegen. Mit einem globalen Netzwerk aus Kunden, Partnern, Mitarbeitern und Vordenkern hilft SAP die Abläufe der weltweiten Wirtschaft und das Leben von Menschen zu verbessern. Weitere Informationen unter www.sap.com (24.11.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Software-Riesen SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol Deutschland: SAP, NASDAQ Other OTC-Ticker-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Unter CEO Christian Klein verfolge SAP die Strategie das Produktportfolio möglichst auf das Kerngeschäft zu konzentrieren und noch weiter zu verschlanken. Damit würden sich auch die Pläne von SAP begründen lassen, die Tochter Qualtrics an die Börse zu bringen.Qualtrics sei im Bereich Online-Marktforschung aktiv. Mithilfe der Software von Qualtrics könnten Unternehmen die Kundenzufriedenheit messen oder die Wahrnehmung ihrer Marken und Produkte durch den Kunden erforschen. Qualtrics setze dabei auf die Auswertung von Umfragen, Beiträgen in den sozialen Medien und Kundenfeedback.Laut CEO Christian Klein habe es die Möglichkeit gegeben, Qualtrics tiefer in die bestehenden Prozesse von SAP zu integrieren und auf Kostenersparnisse zu setzen. SAP habe sich jedoch dazu entschlossen, einen anderen Weg zu gehen und Qualtrics mit einem Börsengang stärkere Wachstumsmöglichkeiten zu geben.Insgesamt plane SAP 10 bis 15 Prozent der Qualtrics-Aktien an die Börse zu bringen. Der DAX-Konzern solle dabei Hauptanteilseigner bleiben. Laut CFO Mucic hänge der Zeitpunkt des Börsengangs von der Aufnahmefähigkeit des Markts ab.Die SAP-Aktie konsolidiere aktuell rund um die wichtige 100-Euro-Marke. Gelinge der nachhaltige Ausbruch über diese psychologisch wichtige Hürde, dann wäre der Weg für die weitere Erholungs-Rally frei.Engagierte sollten unverändert ihre Gewinne laufen lassen. Neueinsteiger greifen zu, so Emil Jusifov von "Der Aktionär". (Analyse vom 24.11.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link