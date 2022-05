XETRA-Aktienkurs SAP-Aktie:

Kulmbach (www.aktiencheck.de) - SAP-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der SAP SE (ISIN: DE0007164600, WKN: 716460, Ticker-Symbol: SAP, NASDAQ OTC-Symbol: SAPGF) unter die Lupe.Der Walldorfer Softwareriese habe gestern seine virtuelle Hauptversammlung abgehalten. Aus Anlegersicht sei insbesondere die Auszahlung einer Sonderdividende bemerkenswert gewesen. Ein weiteres Highlight sei die Wiederwahl von Hasso Plattner in den Aufsichtsrat für zwei weitere Jahre, der erneut für den Vorsitz des Gremiums kandidieren möchte, gewesen. Plattner, der das Amt des Aufsichtsratschefs bereits seit 2003 bekleide, habe sich selbstkritisch gezeigt und habe Verständnis für die Kritik der Aktionäre empfunden. Dabei habe mit knapp 91% der abgegebenen Stimmen die überwältigende Mehrheit der Anteilseigner für Plattner gestimmt. Das sei insofern beachtenswert, da im Vorfeld einige Aktionärsvertreter öffentlich angekündigt hätten, gegen das SAP-Urgestein zu stimmen.Auch CEO Klein habe sich im Rahmen der Hauptversammlung geäußert und erneut seine Cloud-Strategie verteidigt. Diese bremse zunächst den Gesamtumsatz und die Investitionen würden zu einem stagnierenden bis leicht rückläufigen Betriebsgewinn führen. SAP sei allerdings genau da, wo es sein müsse, um seine Ziele zu erreichen.Die überwiegende Mehrheit der Aktionäre habe für Hasso Plattner gestimmt. Das sei Ausdruck eines hohen Vertrauens in den SAP-Gründer. Nach den Ereignissen der letzten Tage dürfte dies für etwas Ruhe im Management des Unternehmens sorgen, das nun vor schwierigen Herausforderungen stehe. "Der Aktionär" bleibe an der Seitenlinie, so Emil Jusifov vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 19.05.2022)Börsenplätze SAP-Aktie:Tradegate-Aktienkurs SAP-Aktie:90,44 EUR +0,09% (19.05.2022, 17:38)